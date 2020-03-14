保時捷914 最不被重視的收藏黑馬

近日古董錶價錢狂飆，老爺車也不例外。法拉利、林寶堅尼，認受性高，價錢也跟隨著提升。保時捷也一樣，只要是早期的風冷引擎型號，都是收藏家的最愛。但係在所有的型號內，卻有一隻黑馬，不被粉絲重視，唔知你有冇聽過：914。

首次亮相是1969年，當時保時捷正在研發一輛取代912的新車。同時，VolksWagen（福士）也準備新車款取代Karman GHIA。當時大部份福士的研發都是由保時捷處理，但這協議的合作模式快將結束，因此VW就以914計劃作為履行合約的最後一次。914是採用VW的水平四缸風冷引擎，或保時捷的水平直六引擎，兩車廠共用一個車身設計。但保時捷再三研究後，認為以同一車身推出兩間車廠的車會令市場混淆，最後說服了VW（福士）讓914在美國推出時以保時捷的品牌掛頭，引擎方面則由雙方共同供應，任客人選擇。以上各種因素，914在歐洲並不流行, 很多車迷更視914為不純淨血統的保時捷。在短短的六年(1970-1976)，便結束了整個914的系列。

雖然914的生產短暫，但奠定了後驅中置引擎的排列，也可說是今天Boxster的師父。中置引擎後輪驅動的排列，給予914十分平衡的車架，無論是用VW的四缸或是保時捷直六引擎都能給駕駛者莫大的駕駛樂趣，操控性十分高。製造時，採用了大量VW零件，所以維修及保養的成本不昂貴。76年停產，但直到現在，購買零件一點也不困難。當然，採用保時捷水平直六引擎的914-6、主要改良煞車系統，扭力馬力都增強的引擎，總共生產了3,300台。今天仍然運作的914-6就可能只剩下千餘輛而已。914-6充滿著保時捷的一觀作風，風冷引擎和torsion bar避震，但當時因形象問題並未被重視。時至今天，許多車迷在近年才懂得欣賞914-6的魔力，價格節節上升，已經由9,000多美元升至接近10萬美元！

914-6近年被抄高，狀況良好的都要百萬。（圖片來源：Carson）

914-6GT更罕有，價值不菲。（圖片來源：Carson）

914的價格落差大，平貴距離大。（圖片來源：Carson）

從前被冷漠，今日卻成為收藏精品。（圖片來源：Carson）

914-6更成為博物館展品。（圖片來源：Carson）