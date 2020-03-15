11位球星晒錶 由場上鬥到腕上

今屆歐聯淘汰賽進行得如火如荼，但受歐洲疫情影響，已經開始有賽事延期，未有咁快睇一眾球星除了在綠茵場上鬥過你死我活，不如睇睇場外所戴的腕錶。這次筆者為各位搜羅了晉身歐聯焦點球星，以4-3-3主攻陣式展示他們的腕上兵器。

門將

曼城－艾達臣

這位26歲的巴西國腳，出席日常操練前佩戴了這一枚「左手伸一伸，貴過你全身」的勞力士Daytona Ref. 116595 RBOW，永恆玫瑰金錶殼配以「彩虹」方鑽錶圈和時標，加上全鑽錶盤與錶耳，可謂奢華至極。此錶訂價為15萬英磅，炒價當然不止此數！其實以這位星級門將的身價，只消一個星期的人工就可以買到。

曼城Nike隊服＋LV手提包＋彩虹地通拿。（圖片來源：網上圖片）

Rolex Rainbow Daytona In Everose Gold Ref. 116595 RBOW（圖片來源：官方圖片）

後衛

利物浦－阿歷山大阿諾

利物浦青訓產品、年僅21歲的TAA(Trent Alexander-Arnold)，上屆歐聯四強以一記快開角球助攻協助球隊奇跡反勝巴塞隆拿，奠定其世界一級右後衛的地位。TAA於一次公開活動中佩戴了這枚百達翡麗5960/01G，18K白金錶殼搭戴具備年曆及飛返計時功能的Caliber CH 28‑520 IRM QA 24H自動機芯，年曆功能由三個小窗顯示，加上兩支紅色指針與6點位的特大計時圈，辨析度極高。

還是一臉稚氣的TAA，筆者懷疑這枚PP是傳承自他父親。（圖片來源：網上圖片）

Patek Philippe Annual Calendar 5960/01G（圖片來源：官方圖片）

利物浦－雲廸克

全球最佳中堅但身價只排第二的利物浦中堅雲廸克，於去年底舉行的金球獎頒獎禮，這位身高6尺3寸的荷蘭國家隊隊長以一身絲絨Tux配襯愛彼皇家橡樹萬年曆腕錶現身，絕對是鶴立雞群。腕錶經典的八角形錶殼以黑色陶瓷製作，搭載5135型自製自動機芯，藍寶石水晶玻璃錶盤採用鏤空設計，玫瑰金機芯組件及所有打磨工藝盡入眼簾。

雲廸克於上年金球獎屈居於美斯之後，未能打破美斯禪聯美夢。（圖片來源：網上圖片）

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar Openwork Reference-26585CE（圖片來源：官方圖片）

巴塞隆拿－碧基

雖然經已年屆33歲，但這位西班牙國腳後衛仍是巴塞隆拿後防的中流砥柱，率領後防眾將力爭今屆歐聯獎盃。至於他所佩戴的芝柏Laureato鏤通腕錶，與其硬朗的防守風格可謂一脈相承。直徑42mm精鋼錶殼，搭載自製GP01800-0006自動機芯，鏤通佈局細緻呈現機芯結構及打磨工藝。

簡約的衣著加上一枚風格硬朗的精鋼腕錶，碧基為男士們展示了最佳的日常配搭。（圖片來源：網上圖片）

Girard-Perrgaux Laureato Skeleton REF 81015-11-001-11A （圖片來源：官方圖片）

皇家馬德里－拉莫斯

筆者雖然對拉莫斯在球場上的犯規行為不予苟同，但他的腕錶選擇卻值得一讚。他配戴一枚換上鮮橙色橡膠錶帶的百達翡麗鋼殼Aquanaut 5968A，出席球隊操練時所見，腕錶與隊服出奇地合襯，橙色錶帶也非常eye-catching。

皇馬今屆歐聯16強首回合主場敗於曼城，拉莫斯被whoscored.com評為皇馬表現最差的正選球員。（圖片來源：網上圖片）

Patek Philippe Aquanaut Ref-5968A（圖片來源：官方圖片）

中場

曼城－大衛施華

無可否認，大衛施華是曼城近年稱覇英超的靈魂人物，可惜他的豪華履歷還欠一個歐聯冠軍，來屆肯定離隊的他，今年是爭取大耳盃的最後機會。場外的大衛施華是位謙謙君子，也是一位愛家的好丈夫好爸爸，筆者雖然不是曼城球迷，但對這位球隊忠臣深感敬重。施華是百達翡麗的粉絲，他其中的一枚PP是具備年曆及飛返計時功能的玫瑰金Ref-5905R腕錶，那個漸變啡色的放射紋錶盤非常好看。

球場外的大衛施華是位好爸爸。（圖片來源：網上圖片）

Patek Philippe Annual Calendar Ref-5905R（圖片來源：官方圖片)

巴塞隆拿－美斯

這位禪聯金球獎的阿根廷球王，一舉一動都成為全球焦點，他所佩戴的腕錶也不例外。來自日內瓦的Jacob & Co為美斯特別推出這枚以他命名的計時腕錶，47mm特大錶殼以玫瑰金及鈦金屬製作，搭載裝置導柱輪的自動計時機芯，限量僅180枚，粉絲必備。

美斯擔任模特兒的樣子，球迷應該感到新鮮。(圖片來源：官方圖片)

Jacob & Co Epic X Chrono Messi in 18K Rose Gold and Titanium（圖片來源：官方圖片)

巴黎聖日耳門－尼馬

與美斯一山不能藏二虎的尼馬，自加盟巴黎聖日耳門後，在法甲聯賽打遍天下無敵手，但是歐聯賽場上卻屢次在大好形勢下遭對手反勝，顏面盡失。但今屆情況似乎180度逆轉，球隊克服首回合落敗的劣勢，在次回合主場反勝多蒙特而擠身8強，尼馬在兩回合都是球隊表現最佳的球員，可謂一洗頽風！尼馬在出席一次慶祝其職業生涯踏入第11年的活動上，佩戴這枚勞力士GMT Master II腕錶。

Jordan Brand巴黎聖日耳門連帽外套＋勞力士Jubilee鏈帶GMT Master II。（圖片來源：網上圖片）

Rolex GMT Master II Ref-126710BLNR（圖片來源：官方圖片）

前鋒

巴黎聖日耳門－麥巴比

法國奪得世界盃冠軍的主力前鋒麥巴比剛剛傳出好消息，就是歐聯16強次回合因發燒缺陣的他，武漢肺炎測試結果呈陰性反應，8強賽應可為球隊繼續搏殺！與尼馬同是NBA狂熱分子的麥巴比，佩戴了一枚Hublot Big Bang Sang Bleu鑲鑽腕錶現場觀看NBA比賽。45mm鈦金屬錶殼，錶殼及錶圈的雕刻設計由Maxime Buchi操刀，搭載HUB 1213自動機芯，共鑲有388顆鑽石。

麥巴比（左）手上的Bing Bing鑽石腕錶，與美國運動文化無縫接軌。（圖片來源：網上圖片）

Hublot Big Bang Sang Bleu Titanium Pave（圖片來源：官方圖片）

利物浦－沙拿

獲《時代雜誌》選為2019年最具影響力100人之一的沙拿，盛裝出席頒獎禮，並佩戴一枚由愛彼自家研發及生產的概念腕錶Royal Oak Concept Flying Tourbillon GMT。44mm八角形鈦金屬錶殼、黑色陶瓷錶圈，搭載自製2954型手動上鏈飛行陀飛輪機芯，3時位為GMT顯示，9時位可見到飛行陀飛輪的律動，6時為則為錶冠位置及狀態顯示（N正常、H可調校時間、R可上鏈）。

埃及球王沙拿即使穿上禮服，仍然保持他的爆炸髮型，煞是有趣。（圖片來源：網上圖片）

Audemars Piguet Royal Oak Concept Flying Tourbillon GMT（圖片來源：官方圖片）

前鋒

祖雲達斯－C朗拿度

時刻保持最佳體能和比賽狀態的C朗，在歐聯16強首回合作客法國里昂，乘坐球隊飛機時佩戴了這枚芝柏三軸陀飛輪腕錶。此錶最大特色是一個手繪的立體地球，每24小時轉一圈，以模擬地球自轉一周的情景。錶徑48mm，18K玫瑰金打造，鑲有共重23.6卡的方形鑽石，並搭載自製GP09310-0001手動上鏈機芯，具備月相及日夜顯示。

C朗腕上的Planetarium Tri-Axial Tourbillon為鏈帶版，官網並無圖片，相信是品牌為他專門定製的。（圖片來源：網上圖片）

Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial Tourbillon（圖片來源：官方圖片）

教練

曼城－哥廸奧拿

英超被利物浦拋離，加上球會被歐洲足協禁止歐戰2年，哥廸奧拿和曼城一眾戰將誓必一鼓作氣力爭今屆歐聯桂冠，執筆時曼城16強首回合作客戰勝皇馬，晉級呼聲甚高。至於他所佩戴的腕錶與他同樣深不可測，限量僅50枚的Richard Mille RM27-01，是品牌為哥帥「同鄉」拿度而推出的腕錶，碳製錶殻、手動陀飛輪機芯，主機板由4條鋼索固定，能承受5,000g，全錶僅重18.83克，難怪拿度可以戴它打比賽。

曼城能否轉危為機，球迷們皆拭目以待。（圖片來源：網上圖片）

Richard Mille RM27-01（圖片來源：官方圖片）

歐聯最強大後盾

一項世界級大型足球賽事，成功取決於很多要素，其中不可或缺的就是官方計時夥伴。HUBLOT一直以來致力推動世界足球運動發展，品牌就在歐聯16強開展之時，發布這枚Classic Fusion AeroFusion Chronograph UEFA Champions League腕錶，這款藍色陶瓷腕錶全球限量100枚，專為熱愛歐聯的球迷誠意打造。腕錶配備45mm午夜藍煙色拋光緞面陶瓷錶殼及錶圈，色澤是市面上罕見的，搭配藍色橡膠錶帶，整體視覺效果和諧。錶冠、計時按鈕及品牌標誌性的錶圈螺絲等，則以拋光鈦金屬打造而成，對比鮮明。此錶的另一注目特色，是其深邃的立體錶盤，其外觀由HUB1155鏤空機芯黑色夾板橋的建築式結構形成，夾板橋同時用作透明藍寶石錶盤的平台。錶盤上設有時標及顯示計時分秒的雙計時盤，宛如懸浮於機芯上方般若隱若現。3點位置小秒盤下方的藍寶石，則飾有歐聯冠軍盃的八星標誌。機芯方面，搭載自製HUB1155自動計時機芯，42小時動力。藍色陶瓷錶背上的藍寶石水晶飾以歐洲聯賽冠軍盃標誌，為整體設計錦上添花。

Hublot Classic Fusion AeroFusion Chronograph UEFA Champions League腕錶，限量100枚。（圖片來源：官方圖片）

藍色陶瓷錶背上的藍寶石水晶飾以歐洲聯賽冠軍盃標誌，為整體設計錦上添花。（官方圖片）