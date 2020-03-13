一文看懂淨色、條子、格紋恤衫應配襯甚麼領呔？

男士衣櫥裡擁有最多的衣物相信是恤衫和領呔，但怎樣拿捏當中的配襯技巧，就要考慮到顏色、質感及場合等因素。除非你是一個非常古板的人而衣櫥裡只有清一色的素色調，否則你都應該熟讀以下給你的領呔配襯技巧。

圖片來源：Dmarge 今次不談領呔的尺寸和長度，只會專注在不同色調上應如何與恤衫配襯。在領呔配色上有一條不可犯的規則，那就是「你的領呔的顏色永遠要比恤衫的顏色深，而不會有例外。」而且，以對比顏色的配襯方法通常是最容易拿捏又順眼的，例如淺藍色的恤衫配棗紅色領呔這經典配搭是「無得輸」的襯法。只要把握好淨色、類似色的領呔與恤衫配襯方法，便可以減少你每天出門前的煩惱！

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圖片來源：Bows-N-Ties 白色恤衫 最常穿又正式的上班服恤衫非白恤衫莫屬，可以提供無限配搭的可能性，不論是鮮色調、格紋、波點或是針織領呔都能配上白恤衫。

圖片來源：On Point Fresh 藍色恤衫 淺藍色恤衫要與不同深淺度的藍色、圖案或紋理領呔搭配才是最好。另外也可以與藍色有對比的黃、紅，或是粉紅、芥末黃等色調配襯，同樣也是合適的。綠色與藍色是近似的色調，所以也可以嘗試深綠色的領呔來散發優雅感。

圖片來源：Fashion Beans 條子恤衫 如同「領呔的顏色永遠要比恤衫的顏色深」這規則，當穿上有花紋的恤衫時，你選擇的領呔上的花紋也應該是比起你恤衫上的花紋更大或是更小，去避免「黐地」的情況發生。而且，領呔可以和恤衫花紋的一種顏色互相呼應，例如藍色條子恤衫襯藍色斜紋領呔。