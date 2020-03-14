「三月啤酒」本來不在三月飲用？Märzen的源起

啤酒其實並非只在炎夏解暑用，今回介紹的「Märzen」，雖然得名為「三月啤酒」，但其實最時令的日子並非在三月，指的其實是釀造的時間，而大多都會在10月的啤酒節中享用，其普遍濃厚的風味更適合秋天，但當然，以前就局限於時節，現在我們何時想喝就喝到了。

香港的少爺啤都有推出Märzen（圖片來源：youngmaster） 「Märzen」這個字指三月「March」，於今時今日可以當是只在九至十一月供應的季節限定，但原來早在數百年前，由於當時未有良好的冷藏技術，所以釀酒師要趕在三月前把酒釀好來度過炎夏，直到十月又到麥的收成期就釀新一批，順便喝完舊一批，十月節也可能與此有一絲關係。不過，自從人們發現了Lager的低溫釀造方法就解決了問題（Lager在德文意指窖藏）。而向來要儲存、運輸的酒都會釀得比較濃，比較不容易變壞，Märzen濃郁的口感也因如此，有著久久不散的煙熏與麥芽香，甚至帶有濃厚的煙肉風味，喝著喝著就飽了，比較適合燒烤時配搭，可以襯得起烤肉的口感。