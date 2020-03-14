周末親子情侶活動推介 跟明閣主廚學整星級點心

廣式點心在香港本地文化佔有重要一席，每於周末及節日早上聚在一起飲茶，可說是不少家庭的「指定動作」。動手吃不如動手做，點心吃得多不如試試自己親手做，領略當中文化的精妙之處，同時亦可加強親子和情侶間的關係，米芝蓮星級粵菜食府明閣在今年三至五月，推出點心製作班，由點心部主廚謝新福師傅親自教授廣式點心製作技藝。

(圖片來源：Cordis Hong Kong)

廣式點心博大精深，發展至今已有數百年歷史，當中可歸納為四大類23種皮、三大類46種餡，以及蒸、煎、炸三種烹飪手法，由點心師傅透過一雙巧手幻變出多款不同點心。相比起食材，點心更著重於師傅的手藝，而且極為講究，就以最受歡迎的蝦餃為例，製作餃皮和餡料所用的食材比例、餃皮的薄而不穿、餡料的調味濃淡、每隻餡料的多寡、摺皮的次數，每一步都極考師傅功力。

筍尖藍天使蝦餃 (圖片來源：Cordis Hong Kong)

位於旺角康得斯酒店的粵菜廳明閣，自2009年首本香港版米芝蓮指南推出至今，在過往12年均榜上有名，其多款招牌廣式點心更是備受讚譽，不但盡顯點心師傅的技術造詣，亦爆發出其創意力。是次推出的點心製作班，將於三月至五月期間逢星期六下午舉行，以八至十人的小班形式進行，由擁有接近30年經驗的點心部主廚謝新福師傅親自主持，他會逐步示範多款明閣的招牌點心，包括帶子羊肚菌紅菜頭餃及梅菜膳良素叉燒包的製作技巧，在親手完成點心製作後，參加者更可即席品嚐新鮮出爐的自家製點心。此外，每位參加者將可獲得餐飲禮券一張，於下次惠顧明閣晚市時使用，每張價值HK$300元，並可享招牌茶壺松茸竹笙清湯一客。

梅菜膳良素叉燒包 (圖片來源：Cordis Hong Kong)

為響應世界地球日50周年，明閣亦與Green Monday合作，於四月逢星期日下午舉行限定的純素點心班。謝師傅會親自教授多款以植物肉製作而成的純素點心，包括以OmniPork新豬肉製成的梅菜膳良素叉燒包，還有姫松茸Heura植物雞柳燒賣、榨菜素Beyond Meat 未來漢堡鍋貼，以及如意菠菜石榴果。

帶子羊肚菌紅菜頭餃 (圖片來源：Cordis Hong Kong)

點心款式隨每月變更如下：三月份點心製作班 · 筍尖藍天使蝦餃 · 帶子羊肚菌紅菜頭餃 · 梅菜膳良素叉燒包 · 流沙楊梅 四月份點心製作班 · 筍尖藍天使蝦餃 · 水晶奶皇兔仔餃 · 梅菜膳良素叉燒包 · 流沙楊梅 五月份點心製作班 · 筍尖藍天使蝦餃 · 帶子羊肚菌紅菜頭餃 · 玫瑰紅豆包 · 流沙楊梅 ＊最少需於五日前致電3552 3028或電郵至cdhkg.mingcourt@cordishotels.com預訂