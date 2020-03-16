逃離抗疫戰場 編輯推介三家隱世水療酒店

抗疫將近兩個月，全賴香港人警覺性高，在官方尚宣稱可控可防之時，已然做好防疫保護措施，令疫情得以未有在社區大規模爆發。辛苦了這麼長時間，也許是時候讓自己從繃緊中放鬆一下，找個隱世樂土，看著原始的大自然景致做個SPA。

圖片來源：Kauri Cliffs

New ZealandKauri Cliffs

位於新西蘭北島北端的Kauri Cliffs，坐落在Totara森林的邊緣，面向太平洋海域，其水療中心俯瞰翠綠一片的蕨類植物和蜿蜒的溪流，共設有三間水療室及一間情侶水療室，每間水療室均享有落地玻璃美景，以及一個擁有森林美景和被清脆鳥鳴聲所包圍的私人戶外露台。此外水療中心還設有帶淋浴設備的更衣室、桑拿浴室、按摩浴池、室內恆溫泳池和提供一系列健身器材和舉重設備的健身中心。來到Kauri Cliffs，必試一系列這裡的特色療法，包括麥盧卡蜂蜜修復療程、瀑布水療護理和奇異果蓉裹敷。

網址：www.robertsonlodges.com/the-lodges/kauri-cliffs/explore/the-spa

圖片來源：Finch Hattons

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KenyaFinch Hattons Chyulu Spa

肯亞的察沃國家公園（Tsavo），總佔地達20,700平方公里，世界上最大的國家公園之一，當中位於西邊區域的豪華帳篷營地Finch Hattons，擁有東非最大的叢林水療中心Chyulu Spa。酒店的高空瑜伽平台，可欣賞凱烏魯山（Chyulu Hills）的景色，而兩個室外空調按摩涼亭、一個無邊際泳池、土耳其浴室和健身中心，亦提供無與倫比的休閒享受。Chyulu Spa貫徹崇尚自然的理念，選用天然、環保的純精油產品，配合擁有經驗豐富的治療師團隊，以及五星級的全有機餐單，帶來一個圓滿的養生之旅。

網址：finchhattons.com/%D1%81hyulu-wellness

圖片來源：The Datai Langkawi

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MalaysiaThe Datai Langkawi

位於馬來西亞馬六甲海峽的蘭卡威北端，The Datai Langkawi的水療中心The Spa，地處蜿蜒的小溪中，周圍環繞著雨林的聲音和天然芳香氣息。The Spa的特色療法著眼於取材於自然，以及與自然環境和諧相處，糅合了在熱帶雨林中發現的植物和草藥，並套用了古老的馬來文化傳統和哲學「 Ramuan」。除了五間提供Ramuan水療護理的別墅外，亦備有Bastien Gonzalez和Phyto5的國際專業健康養生護理，Bastien Gonzalez以出色的手法和足部護理療程而著稱，而Phyto5的護膚品則提供了創新的護膚體驗。

網址：www.thedatai.com/spa-and-wellbeing/the-spa