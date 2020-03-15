春夏必備百搭之王 COS年度白TEE企劃 保持亮白靠四招

若要數每個型男家中衣櫃必備的時尚單品，淨色白tee想必榜上有名。作為潮流界中永恆的百搭王者，一件白tee不但可以配搭各種不同造型，而透過不同的剪裁也能帶出各種截然不同的感覺。潮流時裝品牌COS，繼去年策劃「White Shirt Project」，將一件白裇衫玩得淋漓盡致後，今年則推行「White T-Shirt Project」，以純淨白tee為基調，推出共七件男女裝單品。

(圖片來源：COS)

一件純淨白tee雖然表面上看似平凡，實際上卻是最不平凡的時裝單品，正正是因為它的單純淨白，能夠迸發出無限的可能性。由簡單地下身穿一條扯布褲打造休閒文青造型，到充滿運動風格的搭配連帽外套和棉布褲，以至配襯皮褸、牛仔褸及牛仔褲，甚或西裝褸、西褲，也全部都適宜搭配。

而COS的「White T-Shirt Project」則從另一個角度演繹白tee的無限可塑性，透過各種不同的圖案設計技術及線條剪裁，打造出七款以有機棉花製作的男女裝單品，帶來以質素、工藝和恆久性為核心的服裝，每件獨特而簡約的T-shirt都定義了體型、輪廓及比例，配合穿著者的一舉一動。

「The White T-Shirt Project」系列：- Shaped Organic-cotton T-shirt 採用動感結構以預留更多活動空間，這件貼身款式配合無肩縫的獨特剪裁，創造輕盈的流線效果。 - Twisted Organic-cotton T-shirt 啟發自品牌對經典風格的不斷革新，這款休閒t-shirt結合不同的袖口設計，以創新及經過改造的結構呈現不同的線條和比例。 - Relaxed Organic-cotton T-shirt 這款休閒的boyfriend fit t-shirt，採用傳統剪裁及縫紉技術，從經典白色t-shirt改造而成。隱藏及緊貼下擺的袖口使它成為日常必備單品。 - Regular-fit Organic-cotton T-shirt 作為標誌性及必備的t-shirt，這件經典款式盡顯細節，包括整齊的接縫口。 - Twin-pocket Organic-cotton T-shirt 這款羅紋的有機棉T恤為日常生活而設計，正面有粗領邊及貼袋，盡顯其功能性。 - Loose-fit Organic-cotton T-shirt 這件Oversized及寬鬆的男裝款式，其袖口以人機工學增添動感，由柔軟的平針織布料及羅紋圓領口製成。 - Voluminous Organic-cotton T-shirt 為休閒及現代造型而設，這件圓領款式的上擺和下擺融為一體，而下擺位置則有褶皺袖口，以創新方式展現經典風格。

+ 4 + 3 + 2

白tee雖好，最大問題是難以打理，當穿久了開始泛黃，其單純淨白的光輝也就隨之消逝，只好棄掉，故此如何打理白tee，令它壽命更長，絕對是一大重要學問。以下四招，白tee fans必學！

一. 檸檬汁是最佳的天然漂白工具，比使用化學漂白水更有效而且不傷衣物質料。在每次清洗白tee前一晚，先放在加有檸檬汁的熱水中浸泡，有助白tee保持亮白。

二. 有色污漬是白tee的最大天敵，而遇上不同物料造成的污漬則需要用不同方法處理，茄汁醬油等可以以牙刷塗上少量洗潔精或美白牙膏清洗，由化妝品造成的污漬適宜用卸妝水清潔，被原子筆畫到的話可以用酒精擦拭，至於在春夏時最常遇到的汗漬，則可在清洗前先以1:8稀釋阿摩尼亞搓洗並浸泡一個小時。

三. 高溫有機會令布料纖維燒焦，令白tee泛黃，所以清洗後最好以自然風乾的方法晾乾，但也要避免任由強烈陽光直接照曬。若然只能用乾衣機的話，謹記以低溫處理，而且最好在完全乾透前取出，以免泛黃。

四. 膠盒會令白tee接觸不到氧氣，而紙盒則帶酸性，兩種都會令白tee泛黃，所以要避色放入膠盒與紙盒類的儲物箱之中儲放，最好是用垂掛式或用全棉或麻質防塵袋保存。