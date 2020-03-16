甚麼是南非酒？葡萄酒業發展歷史

過去的每年四月，都會迎來南非酒節，南非作為葡萄酒產區可能未必為人所熟知，甚至連「新世界」、「舊世界」的區分也十分模糊。南非，一個位於非洲最南端，交匯在大西洋與印度洋之間的國度。這裡夏天日照長，冬天和暖而不乾燥，屬於地中海氣候，具備天時、地利與人和，所以南非所生產的葡萄酒，漸漸得到世界各地人士的關注。

圖片來源：decanter.com 在南非，所生產的葡萄品種大多不是當地原生葡萄，皆由歐洲等地引入，所以葡萄品種名稱並不陌生，例如 Cabernet Sauvignon、Merlot、Syrah、Chardonnay、Sauvignon Blanc等，當中以Pinotage及Chenin Blanc最廣為種植。根據其地理位置，南非一般被算入新世界的葡萄酒產地，但開普敦其實有著長達350年的豐富釀酒歷史。一些家族葡萄酒莊園可能已經歷了七、八代，這比許多舊世界的葡萄園甚至有著更長的時間。那麼，南非究竟算是舊世界還是新世界？南非葡萄酒業是非常完善的，每家酒莊的創立都非常清晰地被紀錄下來，是很獨特的一點。這歸功於Jan van Riebeek於1659年2月2日代表荷蘭東印度公司到訪開普敦，擔任開普敦領導人並整頓此地。先後受到荷蘭和英國整治，開普敦因為它的Constantia甜酒而變得著名。到了18世紀末，這些甜酒供應給歐洲貴族，也當拿破崙流亡到聖赫勒拿島時品嚐到，這酒的著名度連文學名著《傲慢與偏見》的作者Jane Austen都有撰寫。

圖片來源：vinexpo 到了19世紀末至20世紀初，德國和意大利開始移民至開普敦，引入自己的葡萄種植和釀酒傳統。在20世紀50年代，南非率先使用冷發酵技術，生產出更清爽、乾口感、芳香的白酒，如半甜酒Lieberstein。在1964年的高峰期，Lieberstein銷售額達到三千一百萬升，使其成為世界上銷量最大的品牌酒。但同時間，這裡強大的啤酒企業介入，以確保葡萄酒不能全取國內市場份額，把Lieberstein形成的勢頭消磨掉。差不多整個20世紀，當地的南非葡萄酒業由一家成立於1918年的公司壟斷了，以解決供大於求的問題，並把葡萄農的利益壟斷控制。它統治著葡萄酒行業的各個方面，是葡萄酒的主要出口源，而其他生產商只能按個別訂單基準出口或多或少的數量，使其難以開拓海外市場。