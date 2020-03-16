Hermès開創的男士絲綢世界

撰文：Mariane
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男士衣著講究品味，或多或少是來自服飾本身的剪裁、工藝和品質等因素。不為追潮流而買衫，反而要懂得甚麼適合自己個性從而散發出獨有氣質，這才是正確的穿衣態度。
圖片來源：Hermès
圖片來源：Hermès
Hermès一向抱著相同態度，以工藝和品質作為品牌宗旨，設計出既經典又耐穿度高的服飾。好像其主打的絲綢配飾，每一季都有專門為男士而設的系列。今季剛發布的2020年系列，同樣沒有要追潮流的包袱，以極緻的工藝及美麗得像幅畫的印花來作招來。眾所周知，Hermès推出的絲巾具有收藏價值，在二手市場亦有價有市，所以每一季都會推出新的印花圖案，除了個別款式會推出相同印花不同顏色之外。今季主打的絲巾有雙面印刷效果，由插畫家Daiske Nomura設計的C’est la fête絲巾提供一面經典印花、另一面只有線條輪廓的款式提高配襯的可能性。而且品牌亦會教你怎樣配戴他們的絲巾，如何打結等重要細節讓你的整體造型增添法式優雅氣質。
品牌以水上運動來演繹今季的絲綢領呔系列。（圖片來源：Hermès）
至於領呔方面，今季從手飾系列裡找來設計元素，以熱感壓紋技術把鎖鏈輪廓印在絲綢領呔的表面，令這標誌性圖案能帶有凸起的H字立體感。還有一系列的袋巾都推出了與領呔相同的色系及印花以供配襯。另外品牌的網上商店hermes.com/hk亦正式登場，留在家中也能買到心儀的產品。
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絲綢袋巾$1,380起
絲綢領呔$1,820起
絲綢方型圍巾$6,600起