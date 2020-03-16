Hermès開創的男士絲綢世界

圖片來源：Hermès

Hermès一向抱著相同態度，以工藝和品質作為品牌宗旨，設計出既經典又耐穿度高的服飾。好像其主打的絲綢配飾，每一季都有專門為男士而設的系列。今季剛發布的2020年系列，同樣沒有要追潮流的包袱，以極緻的工藝及美麗得像幅畫的印花來作招來。眾所周知，Hermès推出的絲巾具有收藏價值，在二手市場亦有價有市，所以每一季都會推出新的印花圖案，除了個別款式會推出相同印花不同顏色之外。今季主打的絲巾有雙面印刷效果，由插畫家Daiske Nomura設計的C’est la fête絲巾提供一面經典印花、另一面只有線條輪廓的款式提高配襯的可能性。而且品牌亦會教你怎樣配戴他們的絲巾，如何打結等重要細節讓你的整體造型增添法式優雅氣質。