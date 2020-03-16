型格、好味與良知共存 Eaton HK兩日一夜超抵「懲罰攻略」

要說近期人氣至勁的本地酒店，必數位於佐敦的Eaton HK，想要響應號召大力懲罰，卻見到「酒店」二字害怕成本太貴？酒店早已為你準備好一系列住宿及餐飲優惠，只需共約HK$3,000，就能與伴侶嘆盡兩日一夜！

「逸．新」客房。 (圖片來源：Eaton HK)

先說住宿優惠，Eaton HK於三至四月間推出「RE-LAX | RE-FUEL二人住宿餐飲優惠」，只需HK$920起（星期日至四）或HK$1,100起（星期五及六、公眾假期及其前夕），就可入住「逸．新」客房一晚，更連普慶餐廳雙人早餐及雙人自助午餐，亦可選擇多加HK$300（星期一至四）或HK$350（星期五至日、公眾假期及其前夕），將雙人自助午餐升級為雙人自助晚餐或逸東軒六道菜嚐味晚餐（兩位用） 。酒店早前經過18個月的大翻新，「逸．新」客房內一應俱全，置有43寸高清智能電視、免費無線寬頻上網服務、喜馬拉雅山鹽晶燈等典雅舒適的基本設備外，住客更可免費參加酒店舉辦的太極班、廟街及玉石市場步行導賞團，並享用24小時健身室。

Eaton HK 地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK電話：2782 1818

當然，要介紹Eaton HK，又豈可不提酒店的米芝蓮一星中菜廳逸東軒？酒店於三月推出逸東軒晚市七折優惠，由擁有40年經驗的行政總廚譚棟師傳炮製的多款招牌菜式，包括明爐蜜汁叉燒、二弄玻璃蝦球、鮮沙薑陳皮生煎雞等，均以優惠價錢推售。此外，餐廳近日更以優惠價每位港幣$720（兩位起），於4月30日前晚市時段推出「八道菜龍蝦盛宴」（需提前2日預訂），以新鮮波士頓龍蝦及其他名貴食材入饌，炮製出多變的菜式，包括招牌頭盤「逸東叄錦碟」、「竹林白玉蒸龍蝦鉗」、「龍蝦湯海皇燴燕窩」、「金銀蒜蒸波士頓龍蝦」、「翡翠原隻十頭鮑魚」及「迷你鮑汁瑤柱荷葉飯」，並以兩款精選甜品「雪耳百合燉萬壽果」和「南瓜球伴牡」作結尾。

逸東軒 地址 : 香港九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層電話 : 2710 1093

晚飯前後，不如到露天酒吧Terrible Baby小酌一杯。酒吧在三月推出特別優惠，直至3月31日前，每日下午三時至晚上九時，只需HK$150，即可於指定時間內兩小時無限暢飲精選葡萄酒、啤酒、烈酒及Rose，並以優惠價點選多款招牌小食佐酒，如松露薯條配松露醬（HK$90）、脆辣炸雞配辣椒蛋黃醬（HK$120）、芝士及風乾火腿拼盤（HK$220）等。