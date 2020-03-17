【Breguet】全新超薄陀飛輪

寶璣貴為當今高級錶壇最有名的牌子之一，不能不提的當然是因為他們正是陀飛輪的發明者。今年品牌推出一枚Classique系列新作，在陀飛輪以外更加上了超薄的姿態，又怎會叫人失望？

偏心的陀飛輪配置帶出一份活潑的美感。(圖片來源：Breguet)

編號5367的這枚超薄陀飛輪自動腕錶，錶殼以鉑金鑄造，帶有標誌性的精細錶框坑紋。錶盤上有著品牌另一得意之作的大明火琺瑯，打造出高貴的藍色，上面更刻有寶璣先生的簽名。刻度圈用上寶璣阿拉伯數字，鏤空指針同樣是寶璣的特徵之一。

腕錶備有藍寶石水晶底蓋可讓你欣賞機芯。(圖片來源：Breguet)

琺瑯的製作講究嚴謹、耐性和非凡手藝。程序包括先為金質錶盤多次打磨和清潔，再以筆刷填上一層薄而均勻的濕潤琺瑯。然後要將錶盤置於火爐內以攝氏800度以上的高溫加熱，然後塗上多層琺瑯，直至出現理想的色澤效果，而這次的色調則是由多種藍色調形成的。

大明火琺瑯給錶盤造出高貴的藍色。(圖片來源：Breguet)

這枚腕錶內藏的581超薄自動上鏈機械機芯兼具纖巧外觀和極致性能，厚度僅為3毫米，是寶璣最纖薄的陀飛輪機芯，內有33顆寶石軸承確保表現。發條盒置於滾筒軸承上，具有80小時動力儲備。其倒置橫向槓杆擒縱機構，備有矽質鈎爪。機芯裝有矽質擺輪游絲，振頻為4赫茲。最搶眼的陀飛輪框架以鈦金屬製成，而小秒針則置於陀飛輪軸上。

陀飛輪框架以鈦金屬製成，而小秒針則置於陀飛輪軸上。(圖片來源：Breguet)

這款全新鉑金腕錶直徑41毫米，錶殼總厚度只為7.45毫米，作為一枚陀飛輪，平日佩戴時就更為貼服，可用性相當之高。配備藍色鱷魚皮錶帶，與錶盤襯到絕。腕錶更備有藍寶石水晶底蓋，及每一枚的獨立編號及寶璣字樣，增添了收藏的魅力。