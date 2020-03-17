慈善球王C朗多年來善舉不絕 低調行善

C朗除了好波，也是著名的「慈善球王」，這兩天卻傳出關於他的「Fake News」，包括傳言染上肺炎，以及其名下品牌CR7系列酒店將改裝為應對肺炎的醫院，都是未被證實的傳聞。不過，作為薪酬第二高的足球員，加上名下的品牌，他每年的收入達過億美元，亦由內到外都極具善心，其中一件逸事，作為難得沒有紋身的足球員，原因是他不想紋身影響定期捐血的習慣。除此之外，多年來他還有那些善舉？

（圖片來源：Getty Images） 在2011年，C朗榮獲歐洲金靴獎，但他卻把獎盃拍賣，換取的120萬英鎊都用於慈善，包括在加沙地區建設學校。2013年他入選國際足協年度最佳陣容，而所得的10萬歐元獎金卻捐給紅十字會。及後他再次賣掉於2013年所得到的第二座金球獎，以53萬英鎊捐給「Make-a-wish」慈善基金以救治患有絕症的小孩。以足球事業所得用於慈善，C朗可謂第一人。

C朗在馬德里的豪宅（圖片來源：視覺中國） 除了慈善之外，雖然C朗並沒有甚麼明星架子，但他的收藏品也絕對吸睛，包括他常在Instagram上展示的名車，例如價值約197萬美元的Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport、Aston Martin DB9、Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe等。其住所也相當出眾，之前位於馬德里、由著名建築師Joaquin Torres設計的豪華別墅價值710萬美元，還有於2015年購入位於紐約、價值1,850萬美元的單位，但相信沒有人會覺得他炫富，並非只因為他亦把所得捐出去，而是他由心而發的善心。