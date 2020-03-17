LVMH盡現品牌價值 香水廠改為生產消毒酒精救助法國醫院

撰文：何國龍
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一家企業的影響力可以很大，所以我們應著重品牌價值大於產品本身，而事實上，當社會面臨困難時，往往企業甚至能夠比政府更迅速作出反應。最近COVID-19於歐洲大規模肆虐、難以控制，而全球最大的奢侈品集團LVMH就毅然作出決定，將旗下三間香水工廠改為生產消毒酒精，並貢獻予法國的公立醫院。
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作為高級奢侈品及時尚品牌，人們平日難免覺得離地，縱使門外排著的長龍已不見蹤影，但品牌卻沒有因為生意受到影響而減少運用資金，相反地更作出善舉。在早前LVMH已捐出過億港元作抗疫之用，以至是再早前的巴黎聖母院及亞馬遜森林火災，集團都毫不吝嗇地捐款援助。只不過，純粹地捐款其實也顯得離地，於是近日集團決定將旗下品牌Dior、Guerlain、Givenchy生產香水的工廠，運用酒精原料的存貨，改為生產消毒酒精，並馬上執行。
LVMH CEO Bernard Arnault （圖片來源：LVMH）
疫情在歐洲未能控制，法國也日益嚴重，當地的超市已不能找到含酒精的消毒液，LVMH的反應迅速，其善舉也極具效率地執行起來，預計本星期將生產12噸消毒酒精。只不過，消息一釋出，外界就有疑慮，其生產的消毒酒精會否淪為炒賣對象？集團當然有所考慮，所以只免費提供予法國巴黎的多間公立醫院使用，而且法國政府本身也已經限制了價格，之後會否有機會流通到大眾手上就是後話了。LVMH最後發出官方聲明，指出是次的決定是為了減低因資源短缺而加劇疫症爆發的風險，也呼籲其他企業同樣地加入救助疫情的行列。