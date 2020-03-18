石磨洗水、工裝風格 教你新一季重新演繹牛仔造型

由窄身剪裁到鬆身剪裁；由原色牛到石磨洗水；玩磨爛、玩顏色玩印花，我們都見證著牛仔布造型在各種潮流下的種種變遷，然而亦不能動搖牛仔布在男士衣櫥裡和日常打扮的地位。

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要穿石磨牛仔褲而又不會看起來過時，修身剪裁是關鍵；還有與較casual的單品如T恤、overshirt等一同配襯效果更佳。 （圖片來源：Tod’s） 石磨牛仔布造型 其實牛仔布一直是男裝世界的必需品，所以也成為每一季設計師的靈感和元素。今季也不例外，Helmut Lang、Juun J. 、Off-White等品牌都紛紛推出整套由頭到腳的牛仔布造型亮相時裝天橋，而巧合的是他們均是以復古味濃的天藍色石磨（Stonewash）效果下身配直腳剪裁打造出來。而套用到現在，這種著法當然不適合所有人，尤其是天生個子不高的亞洲人。其實只要你能夠聰明地利用每一季潮流中的各種元素，找來適合你自己身形和比例的剪裁服式，便可以拿捏到打扮的神髓又能看起來順眼。

或者是與T恤和chino褲同穿，同樣能帶給人既casual又輕鬆的感覺。（圖片來源：J. Crew）

圖片來源：Fashion Network 工裝風格 另一個不死又經典的設計是工裝服式（Workwear），工裝外套近年近變成了主流，不少品牌都推出不同物料的自家版本。雖然原裝正版是以厚身帆棉制造，但牛仔布版本亦十分經典，其好處是異常百搭。建議以修身一點的剪裁來配襯，不論是外套還是下身的同色系牛仔褲，修身剪裁絕對能為你塑造更討好的視覺效果。

圖片來源：Fashion Beans 白色牛仔布造型 還有極蝦人著的白色牛仔布單品，其實只要把它分開來穿便絕對沒問題。白色牛仔褸經典百搭，用來配襯黑色或是未洗水的牛仔褲是絕配。更可以與T恤、Polo恤、恤衫或是樽領針織配襯，造型既可斯文又可休閒。