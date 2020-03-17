【#UnitedWeDine】過百家餐廳聯手疫市自救 推限時優惠送豐富獎品

武漢肺炎肆虐良久，連政府也呼籲市民避免聚餐，令首當其衝的餐飲業在過去兩個月遭受嚴重打擊，甚至出現全面虧損，連一些原本日日排滿長龍的人氣餐廳都面臨倒閉危機。為了從疫境中自救，多個餐飲業界機構聯手呈獻「#UnitedWeDine」推廣活動，吸引超過100家餐廳響應號召，推出價錢吸引的期間限定餐單或精選菜式。

超過100家聯手呈獻「#UnitedWeDine」(圖片來源：#UnitedWeDine)

是次「#UnitedWeDine」推廣活動，由多間餐飲業界及傳媒機構，包括The Forks & Spoons、Tatler Dining Hong Kong、On Air Collective、Tasting Kitchen、Time Out Hong Kong、Foodie、The Loop及WOM Guide聯手推行，並吸引超過100家餐廳參與，於即日起至4月30日期間，推出價錢超抵的期間限定餐單或精選菜式，例如連續12年獲得米芝蓮三星榮譽的龍景軒，就推出包含六道招牌菜的餐單，每位價錢僅HK$1,380+10%；只需HK$1,588+10%，就可品嚐同屬四季酒店旗下的三星法國菜食府Caprice，用上多種矜貴食材的四道菜餐單；而二星法菜新貴Écriture的總廚Maxime Gilbert，亦特別為此設計了一張四道菜嚐味餐單，並連香檳一杯，定價每位HK$1,118+10%；響應號召的還有多家米芝蓮二星餐廳，包括Amber、Arbor、Pierre、Ta Vie、營致會館、天空龍吟，連英國殿堂級名廚Gordon Ramsey旗下的Bread Street Kitchen & Bar及Maze Grill亦在名單之內。

金葉庭的「#UnitedWeDine」餐單最抵，價錢更已包括配搭的香檳、白酒和紅酒各一杯。（圖片來源：Conrad HK)

編輯推介餐單： 一. 金葉庭 - 鴻運乳豬拼盆 - 竹笙菜膽燉北菇湯 - 椒汁蟹拑伴時蔬 - 鮮露筍炒龍脷球 - 中式煎牛柳 - 金葉庭炒飯 - 生磨杏仁茶 - 美點映雙輝 每位HK$888+10%（配香檳、白葡萄酒及紅葡萄酒各一杯） 二. Maze Grill - Oyster Mignonette - Special Confit Duck & Watermelon Salad - Hokkaido Scallop Tataki - Beef Wellington - Coconut & Dark Chocolate Cremaux 每位HK$888+10% 三. Nikushou - 春天山野菜及海鮮盛合 - 招牌烤鰻魚配京都實山椒醬 - 本日刺身 - 海鮮雪間鍋 - 特選和牛五品 - 御飯 - 水物 每位HK$1,180+10% 四. VEA - Snacks - Ebisu Oyster - Japanese Mackerel - Roasted Sea Cucumber - Local Ma Yau OR Fish Maw - Crispy Daikon OR 29 Head Dried Abalone - Whole Roasted Chicken - Japanese Strawberry - Lapsang Souchong - Mignardises 每位HK$1,680+10% ＊完整參與餐廳名單及間限定餐單，可參閱www.unitedwedine.hk/restaurants

除了以極優惠價格鼓勵食客重新探索香港的餐飲地圖外，「#UnitedWeDine」推廣活動亦包括獎品非常豐富的抽獎遊戲，只要在3月16日至4月30日期間惠顧80多間指定餐廳的其中五間或以上，而且合共消費不少於HK$2,500，於活動網頁上進行登記並分享支持香港餐飲業的原因後，便可參與抽獎活動，獎品包括半島酒店兩晚住宿、四季酒店海景套房住宿、奕居24小時餐飲住宿體驗、The Glenlivet Single Cask 646單一純麥威士忌、限量版Veuve Clicquot Yellowboam香檳、香港麗思卡爾頓酒店60分鐘熔岩貝殼全身按摩、營致會館二人晚餐、李好味HK$800餐飲禮券等。