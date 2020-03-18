【Audi】四驅系統新世代

車壇上每個品牌要成功，都各有自己的招牌絕技，要數Audi的話，一定要講他們的四驅系統quattro。不說不知，原來自1980年推出至今，quattro已經有了40年歷史，而此刻為迎接電動汽車新時代，車廠已準備好新一代的quattro 2.0。

Audi最初的quattro技術只應用在大型車款上面。(圖片來源：Wikipedia)

四輪驅動系統可說是Audi成功的基石，至今40年歷史間，品牌已生產了超過1000萬輛具備quattro恆久式四輪驅動系統的汽車。作為Audi一項重要的技術，quattro驅動系統已被應用在小型車款A1以外的所有車系。

1999年的TT終於得到quattro加持。(圖片來源：Motor1.com)

Audi的quattro系統在1980年首次在瑞士日內瓦車展中亮相，這個四驅駕駛系統外型細小輕巧，而且效能極高，它的出現為私家車領域帶來了嶄新的動力傳輸方法，且特別適合運動型汽車和大批量生產。

Audi正在全力發展最新的電動四輪驅動，並推出同時配備quattro恆久式四輪驅動系統和電動扭矩導引系統的車款。(圖片來源：Audi)

隨後數年，Audi不斷提升其quattro技術。品牌首部配置quattro恆久式四輪驅動系統的Audi TDI型號在1995年面世。直到1999年，此技術亦應用至小型車款，包括A3及TT型號當中。繼而在2005年，Audi推出以非對稱馬力分配方式運作的中央差速器。而到2007年，Audi R8的前軸配置了黏性耦合差速器，Audi亦在一年後推出運動化差速器Sport Differential。直到2016年，quattro 恆久式四輪驅動系統連ultra技術便加入到Audi車系中。

Audi e-tron將成為品牌改朝換代的重要代表之一。(圖片來源：Audi)

在迎接全新時代的此一時刻，Audi正在全力發展最新的電動四輪驅動，並推出同時配備quattro恆久式四輪驅動系統和電動扭矩導引系統的Audi e-tron S和e-tron S Sportback原型車。被稱為quattro 2.0的電動扭矩導引系統僅需幾毫秒便能在車輪間調配動力，更可承受高扭力，使汽車能像跑車般強而有力地轉彎。

Audi的高級款式中quattro早成了基本設備。(圖片來源：Motor1.com)

隨著Audi e-tron和Audi e-tron Sportback亮相，Audi正在步入可持續交通運輸的時代。電動馬達可推動兩輛SUV車型的前後軸，懸掛系統和驅動控制單元緊密合作，能在幾分之一秒內把驅動扭矩調節至最理想的狀態。出於效率考慮，電動SUV車型在大多數情況下僅使用後方電動馬達來驅動，而前方電動馬達則會在駕駛者要求輸出更高馬力時即時啟動。當汽車預測到在冰凍的地面或快速轉彎時，又或是因為汽車轉向不足或過度而打滑時，系統亦會啟動前方電動馬達。懸掛系統能在極為穩定或動感情況下，大幅度和精準地操控汽車。