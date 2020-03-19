【Apex AP-0】本土純電動概念超跑面世 極速306km/h 0-100僅2.3秒

雖然日內瓦車展因為武漢肺炎疫情大爆發而取消，但依然無阻各個廠牌進行新車發佈，除了此前介紹過的一些大車廠之外，不容忽略的還有我們在去年年尾報道過，由兩個香港人創立的新晉超跑廠牌Apex早前移師陣地至倫敦，發佈全新純電動概念跑車AP-0。

(圖片來源：Apex Motors)

由英國著名汽車設計師Guy Colborne操刀設計，Apex AP-0承襲去年年尾發佈的AP-1生於賽道的理念，以純電動高性能超跑的姿態橫空出世。AP-0搭載的電動摩打可以產出650bhp的峰值功率，最高峰值扭力高達580Nm，有賴於整架車由底盤到車身板及駕駛艙都是以輕巧的碳纖維製造，帶來車重僅有1,200公斤的超輕量化設計，令這架電動超跑擁有極速306km/h，0至100僅2.3秒的亮麗成績。

設計師Guy以「龍」的形態勾劃AP-0的線條設計，並從一級方程式和勒芒原型車的設計中擷取靈感，水滴形狀的玻璃車頂透過擾流鰭片及M型後擾流器，一直伸延至車尾，既帶來充滿霸氣的外型設計，在空氣動力學上也具備實際作用。加上車身離地只有95mm，藉著緊貼地面引用地面效應原理，將整體阻力減少，有助提升轉向能力。而置於車身中間的一組90kW座地式鋰離子電池模組，不但帶來最高515公里的續航力，在車身平衡及重力作用上也帶來一定效益。

最後必須提及的，是AP-0的先進駕駛輔助系統，憑著光學雷達系統，包圍全車的感應器可以即時生成車輛周圍環境的詳細地圖，透過分析周圍的高清及3D影像，能夠準確預測意外或危機，包括週邊的行人、單車使用者及其他汽車，大大提升安全性，甚至能夠從即時導航系統幫助駕駛者避開交通阻塞。AP-0更具備全息投影擴增實境技術以及AR賽道教練，可以以遊戲方式指導駕駛者練習及體驗新賽車場，模擬身臨其境的賽車體驗，而系統還會定期接收無線軟件更新。