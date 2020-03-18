Saint Laurent聯乘Lomography 復古型格打造生活品味

時尚除了可以著上身，更是一種生活品味，也可以從生活細節、興趣、小物品顯現出來。要說的，就是近年大家都會注意的，由奢華時尚品牌Saint Laurent開發的Lifestyle支線「Rive Droite」，自去年的驚喜多多，最近更聯乘Lomography推出復古味濃的單品。

Saint Laurent「Rive Droite」目前只在洛杉磯與巴黎有實體店（圖片來源：YSL）

事實上，時裝這回事就算是喜歡的品牌，也未必能夠駕馭上身，但生活上的周邊小品就沒有問題，將時尚融入生活。Saint Laurent Rive Droite是自品牌的創意總監Anthony Vaccarello上任後推出的支線，不難見到這個年輕而才華橫溢的設計師的基因。其暗黑性感風格也見於新推出的單品當中，例如標誌性斑馬紋，其風格融入生活小品之中比起時裝更年輕化而容易接受，所以頻頻推出的吸睛之作向來銷量奇佳，千奇百趣如桌上型遊戲機、扭計骰、自家品牌安全套，還有滑板、與著名網球品牌Wilson推出網球拍與網球，而繼Leica相機之後，今年又一力作，與Lomography攜手推出兩款相機。