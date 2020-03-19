看懂西裝面料標籤 從實用角度了解不同面料的特質

買西裝除了要看剪裁款式之外，更重要的是要揀對的面料。在這種時冷時暖，出入又有中央空調的地方，一件既保暖又透氣的西裝是明智之選。

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圖片來源：Tommy Ton 要應付寒冷的日子，你大可以在西裝外套上加一件大褸，但若果不想有太多layering的話，你可以選擇從西裝的面料入手。選一些能夠禦寒之餘又不會過份焗促的面料，更可以應付春天逐漸變暖的日子，讓你一件西裝能從冬天穿到春天。

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圖片來源：Dmarge 精紡羊毛 (Worsted Wool) 坊間大多數的西裝都是以精紡羊毛製做，此天然面料既能保暖亦能透氣，使身體能保持恆溫狀態。其重量和支數也是重要的因素，大概200至300克、Super-100s的羊毛為佳。當中的支數實際代表的是羊毛紗線的粗幼度，支數越高表示越細膩且不易磨損，所以品質和價錢也會越高。但是，通常只會有大品牌或是度身定制的西裝才會有這類詳細的標籤。

圖片來源：Articles of Style 法蘭絨 (Flannel) 源自於英國，分為精紡法蘭絨與粗紡法蘭絨，與Tweed同屬於秋冬面料。棉、羊毛、羊絨均可製成法蘭絨，織物手感細膩，特點是表面絨毛豐富，有光澤感，以灰色最為經典，又以直條紋、格紋最為常見，於正式場合穿著也絕不會失禮。

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圖片來源：Reiss 羊毛混紡 (Wool-blend) 有些品牌會在面料中加入一定比例的羊毛、羊絨 (Cashmere)、馬海毛 (Mohair)、真絲 (Silk)或是亞麻 (Linen)等來改善面料的性能。例如常見的羊毛混紡，或者羊毛、亞麻、真絲三者混紡，能增加面料的光澤度，提升奢華感以及色澤。 90% Wool 、10% Cashmere 是最常見的混合比例，羊絨能令面料更柔軟及保暖，同時羊毛又能令西裝看起來挺身。

圖片來源：Suit Supply

圖片來源：H&M 棉 (Cotton) 棉質面料最為普遍，其種類繁多而且比起羊毛價格更相宜。其好處是比羊毛更透氣，耐穿性高但是壞處是質地僵硬， 容易起皺和變形，而且外觀較休閒所以不建議在辦公室或是正式場合穿著。