好朋友最近找我訴苦，說拍拖七年的伴侶突然消失不見了，家裡的東西收拾得一乾二淨，社交媒體和通訊軟件都全部被封鎖，彷彿對方從來沒有存在過。這讓我想起井上雄彥的《Slam Dunk》當年結局突如其來，最後一場敗仗一句話就帶過，讓很多人都一陣錯愕。但其實現實生活，不正就是這樣的嗎？

所謂的意外，要來的時候誰也抵擋不了。(圖片來源：Freepik.com)

不少人喜歡給自己的人生作好好規劃，然後享受那種一步一腳印，聚沙成塔地建立一切。然而世事怎會盡如人意？或者我們明明步步為營，但誰會想到一個雨夜會遇上一個粗心大意的司機？吃完晚飯下樓正好撞上警民衝突子彈無眼？又或者，和你相愛十年的那個人，在咖啡店會因為遞送杯子而跟另一個他觸電了？

在職場上一個錯誤決定可能就會把你過往所有努力一下子摧毀。(圖片來源：Freepik.com)

不是想跟你說既然世事難料那就今朝有酒今朝醉，相反，正可能因為我們不知道明天會如何，就應該更好好地把握今天，讓自己做得更好，到某天要說再見時，即使你已沒辦法再補一句，但起碼你留給身邊的人，是一個美好的印象。

事情發生了之後，事實改變不了，就只能剩下悼念。(圖片來源：Freepik.com)

事情發生，要挽回往往叫人力不從心，而我們很多時就只能被動的接受。如果離開的是自己，也許還好一點，但如果離開的是你重視的人，這時候，我們可能會開始不斷的後悔，想像有甚麼事情自己做得未夠好，為什麼不在擁有時好好珍惜，而是在過後一尾的追悔莫及。

生老病死是最平常的事，差在發生在何時。(圖片來源：Freepik.com)

當然我也明白，要是還有明天要面對，我們就可以繼續努力把失去的追回，最怕只是那些再努力也無補於事的。所以，由今天起，就告訴自己，與其不知道會在甚麼時候失去，今天就盡力的做到最好，不讓自己在連再見都說不到的時候再來後悔。