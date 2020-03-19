Raze消毒噴霧香港有售 噴出光觸媒比酒精更有效

疫症肆虐，我們已不能短期內回復正常生活，更莫談出外旅行，而最重要的，還是做好個人及環境衛生。直到現在，抗炎物資已經沒有早陣子般短缺，但人們也不斷在留意有沒有更有效的口罩、消毒噴霧。而在法國，甚至連LVMH這般巨大的企業也幫忙生產消毒酒精，環境及個人的消毒方案仍然是重中之重。今回，就為大家介紹一款非常有效，而且Affordable的「科研級」消毒噴霧。