Raze消毒噴霧香港有售 噴出光觸媒比酒精更有效

疫症肆虐，我們已不能短期內回復正常生活，更莫談出外旅行，而最重要的，還是做好個人及環境衛生。直到現在，抗炎物資已經沒有早陣子般短缺，但人們也不斷在留意有沒有更有效的口罩、消毒噴霧。而在法國，甚至連LVMH這般巨大的企業也幫忙生產消毒酒精，環境及個人的消毒方案仍然是重中之重。今回，就為大家介紹一款非常有效，而且Affordable的「科研級」消毒噴霧。
圖片來源：Raze Technology
圖片來源：Raze Technology
由生物科技初創企業Raze Technology研發，能有效對抗99.99%的病原體的消毒噴霧，原來花上十年時間研發，今天終於派上用場，並非以酒精消毒，而是採用光觸媒（Photocatalyst）技術，噴霧中的納米光觸媒粒子能被任何表面層吸引，暴露於任何形式的光之後就會產生化學反應，自動形成消毒保護薄膜（電子形成活性氧），在24小時內把病毒，氣味粒子和VOCs結合然後分解成無害的水和二氧化碳分子。
有針對不同材質而設的款式，價錢由$130起（圖片來源：Raze Technology）
圖片來源：Raze Technology
光觸媒技術利用光能而非酒精，除了解決了酒精的物資短缺問題，即使在無光的環境仍有效8小時，也是一個適合廣泛地使用的方案。技術已獲得國際認證，對人畜無害，使用後有效地打造一個無細菌、病毒、霉菌、氣味以及VOC等有機化合物的環境，所以備受酒店、辦公室青睞，現時更已經與九巴和的士達成合作協議，皆採用Raze為車廂消毒。早前，品牌在中環開設期間限定店反應熱烈，於是今個月（3月20日至4月5日）即將在銅鑼灣加開一家，除了產品有售，更會在場展示產品原理及使用方法。有興趣的朋友，也可以在其網站選購，有針對不同材質而設的款式，縱使價錢相當相宜，但購買的不只是產品，更是品牌的價值及技術。