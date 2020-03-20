對抗肺炎疫情、時裝界出錢出力 值得全世界學習

近日新冠肺炎在歐美等地爆發，每日的新增案例急增，疫情持續惡化令人人心惶惶。許多時裝品牌在這個時候決定伸出援手，希望幫助疫情，充份見證著時裝界團結一心的力量確實讓人感動。

圖片來源: Dior

Muccia Prada及Donatella Versace (圖片來源: Michel Dufour) 這邊廂當聽到許多一線品牌因為今次疫情而導致生意慘淡，令多間店舖相繼結業並湧現集體炒人潮。另一邊廂身處意大利和法國的品牌總部，多個品牌已相繼宣布會為此疫情出一分力。

Hermès 成衣設計師Véronique Nichanian (圖片來源: Hermès) 意大利成為全球肺炎的重災區，Prada宣布向米蘭3間醫院資助興建ICU病房及所需設施；Bulgari和Dolce & Gabbana捐款支持對抗肺炎的藥物研究；LVMH除了捐錢之外，旗下的香水廠亦會生產酒精搓手液免費派發給前線醫護，以解決酒精搓手液嚴重短缺的問題；Moncler 宣布將捐贈 1,000 萬歐元，用以支持倫巴第大區的米蘭國際展覽中心改建計劃，搭建逾 400 個 ICU 重症加護病房。

其他心繫中國的品牌就選擇直接捐款到中國當地的紅十字會，其中包括Versace、Hermès，擁有YSL、Gucci等品牌的母公司Kering、旗下主打名錶品牌的Richemont集團等。雖然時裝界鬥過你死我活的場面經常發生，但今次難得的聯手合作不為利益或是宣傳效果，全世界的企業都應該向他們好好學習。