Hermès並非女士專利 兩款2020年靚絕新錶

講起Hermès大家都會對他們的皮具產品有所認識，但其實他們在製作腕錶方面也絕不欺場，由高級機械腕錶，到以造型出發的時裝款式，都各擅勝場。

圖片來源：Hermès

Arceau Squelette 鏤空錶

品牌最近推出高級腕錶新作，Arceau 腕錶原來早早誕生於1978 年，為Henri d’Origny主理設計，帶有不對稱馬鐙形狀錶耳的圓形錶殼，以及別有味道的斜體文字，都是幫助建立Arceau腕錶經典又富現代感的特徵。

今年推出的新作Arceau Squelette鏤空錶採用圓形精鋼錶殼，裡面配置一片煙燻藍寶石水晶錶盤。錶盤從襯有圈形分鐘刻度與銀色數字的深黑色外環，漸層變化至中心的清亮透明，展現鏤空的自動上鏈機芯骨架。同時，空心的數字刻度與愛馬仕的商標恍如懸浮在空中。腕錶由錶殼與錶盤，到黑色短吻鱷魚皮錶帶，都是由愛馬仕製錶廠工匠精心打造。

（定價：$70,700）

圖片來源：Hermès

H Hour 腕錶

另一方面，以時裝行頭的H Hour，則不僅是一枚腕錶，更是品牌象徵。這件由設計師Philippe Mouquet於1996年創作誕生的作品，獨特之處在於將時間融入代表品牌的「H」字母中，當中最優雅之處，是裝有可快拆更換的真皮錶帶，完美體現了愛馬仕於皮具製作上的專業。

H Hour 腕錶的玫瑰金錶殼由愛馬仕錶廠精心製作，黑漆裝飾並保留四周金色邊框以凸顯其標誌性外形，低調卻迷人。多切面的藍寶石水晶營造了視覺深度和特殊光線效果，錶盤上無任何數字裝飾，僅有細緻的玫瑰金指針於上方遊走，呈現最雅潔的平面設計美學。

（定價：$67,600）