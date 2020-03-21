英國最強探險家Ranulph Fiennes爵士 不死戰士愛平民英雄

肺炎COVID-19近月肆虐，全球面對抗炎的挑戰。每個人都作出自己的努力，但對我來說醫護人員才是真正的人民英雄。識英雄重英雄，呢句說話大家都知道。今天跟大家介紹一位作者，本身自己也是一位英雄, 在數年前他寫了一本書介紹他心中的英雄。

首先介紹一下我心目中的英雄，Ranulph Fiennes（費因斯），英國人，今年已經76歲，，身材高瘦但看來很強壯一點也不似七十有六。 費因斯，生於英國的伯克郡（Berkshire），還未出世他爸爸就死於戰場。

其後由母親一手撫養，戰後母子二人搬遷到南非的開普頓，一直至12歲才搬返英國居住。大學畢業後他加入了軍隊，更加入了爸爸當年曾經服膺的隊伍。其後更被晉升至英國皇家特種部隊（Special Air Service - SAS），專長爆破和炸藥。費因斯在SAS的生涯，十分放縱，曾經使用剩餘的炸藥，摧毀了鎮內的建設，亦因此被特種部隊（SAS）革職。但種種因素，令他返回軍隊，派守阿曼。當時在阿曼執行偵察任務，並且成功地領導多次襲擊深入到叛軍佔據的領土，最後更被由蘇丹國感謝他的貢獻和勇敢。

費因斯自上世紀60年代已經經常探險, 在1979年至1982年間，當他和兩個SAS的成員進行了另一個舉世矚目的旅程僅使用徒步的方式橫渡極軸。自此從來無人再能夠這樣到極軸探險。在2000年費因斯嘗試在毫無協助下獨自走過北極。但他的雪橇在碎裂的冰塊下掉進冰河，迫使費因斯用手探入冰水內把雪橇拉出。但因此他的手指受了嚴重凍傷，迫使他放棄這次的探險。回國後，醫生堅持保留壞死手指好讓剩下的健康組織能夠再生。但費因斯不耐煩垂死的指尖帶來的痛苦，他自行用鋼絲鋸把那壞死的手指切斷！

費因斯的一生傳記，被寫過超過20本小說，更有作品被荷里活搬上銀幕《Killer Elite》。他在世界各地進行演講時，經常被問的問題是：「誰是你的英雄？」

九年前他寫了這本 《My Heroes: Extraordinary Courage, Exceptional People》（我的英雄 非凡勇氣，傑出人物），雖然費因斯是被譽為世界上最偉大的探險家，但在書內不談及自己的威水史，反而描述了12個普通人但因為他們的非凡遭遇，令這12人成為費因斯的個人英雄。其中包括處決希特勒的人、 一名被暴民砍死的警員、世界最勇敢的女侍應遭受黑死病苦難但也奮不顧身去挽救其他人、對抗種族滅絕的人和維持正義的新聞記者。

這12位具有高度描述性的章節介紹人性的凶險、醜惡，但同時彰顯人類的勇氣。

About me: Carson Chan 瑞士高級製錶基金會亞洲主席、除腕錶也熱愛汽車，逢機械都啱玩，男士喜愛的都有研究。

你可能在國家地理頻道看過費因斯的探險旅程。（圖片來源：TravelDailyMedia）

（圖片來源：mnn）

年輕從軍時的費因斯，外型的確殺食。（圖片來源：sirranrum.com）

識英雄重英雄；這本我的英雄是費因施向激勵他的人致敬的作品。（圖片來源：adverts.ie）

費因斯退役後不減愛探險的熱情。（圖片來源：TheTelegraph）