男士配飾四大風格快速精讀 袋巾銀器民族風復古風

相對女裝的百變多樣，男裝世界總來得實際得多，要求精準俐落，但始終變化較少，有時候也會讓人不禁納悶。然而只要懂得在配飾小物上多花心思，自然可以有效讓原本平平無奇的日常造型徹底level up，打破男裝造型慣性的單調乏味。以下綜合男士配飾四大風格，同樣實際又易掌握，為男士們快速精讀小物配襯法則，讓大家向向沉悶的日常造型說不。

西裝之選 — 袋巾、天然石

置身香港這大都會，不少人由於要以西裝示人，所以在配飾上的取態也比較保守，但其實袋巾（Pocket Square）卻是型男育成不可或缺的一環。在19世紀時，袋巾出現是由於人們怕吸入街道的污濁空氣，所以在手帕上噴上香水以用作掩蓋口鼻；而今天則成為西裝造型中突顯品味和身份的優雅細節。另外，一些天然礦石製成的手鏈也正好用作配襯西裝，例如黑瑪瑙、黑曜石、虎眼石等，顏色非常易於融入日常穿搭之中。

袋巾（Pocket Square），西裝造型中突顯品味和身份的優雅細節。（圖片來源：The Armoury）

（圖片來源：The Armoury）

（圖片來源：The Armoury）

黑瑪瑙、黑曜石、虎眼石等天然礦石製成的手鏈也適合用作配襯西裝。（圖片來源：NEPENTHES）

（圖片來源：Luxury for Men）

（圖片來源：OMMO London）

硬朗型格 — 銀器

銀器相信是不少男士的心頭好，風格硬朗、總散發著搖滾和龐克型格的設計同時展現著鋒利光芒和原始的質感，確實是喚發男性魅力的最佳藥引。雖說帶搖滾風，但穿搭上也不一定要皮褸窄褲，相反即使是輕鬆的假日慵懶穿搭，或是街頭造型亦無不可，但就建議配襯上以冷色調的穿搭為主，同時也要注意volume和比例，若果是配襯夏季中的單薄造型就切忌貪心，帶在身上的銀器數量要適可宜止。

（圖片來源：CODY SANDERSON）

（圖片來源：CODY SANDERSON）

（圖片來源：Bill Wall Leather X BEAMS）

（圖片來源：Bill Wall Leather X BEAMS）

（圖片來源：Bill Wall Leather X BEAMS）

Karl Lagerfeld（圖片來源：Chrome Hearts）

印第安民族風

除了Chrome Hearts那種搖滾風格的設計之外，美洲印第安原住民風格的銀飾設計同樣適合各位男士。相比之下，印第安民族風的銀飾設計會較常加入綠松石（Turquoise），同時也時常加入一些印第安部落沿用的符號作為設計元素。印第安風的飾品設計頗為多元，除了常見的銀器外，更常以玻璃珠、各類古珠、天然礦石等不同素材打造出多樣化的設計，讓男士們有更多元的選揮，而visvim主腦中村世紀就正是印第安民族風造型的代表人物。

除了常見的銀器外，印第安風飾品更常以玻璃珠、古珠、天然礦石等不同素材打造出不同設計。（圖片來源：Mt.hill Silver & Leather）

（圖片來源：Mt.hill Silver & Leather）

（圖片來源：Mt.hill Silver & Leather）

（圖片來源：BELIEVEINMIRACLE）

（圖片來源：The New York Times Style）

Visvim主腦中村世紀可說是印第安民族風造型的代表人物，這是他家中的飾品收藏。 （圖片來源：Visvim）

美式復古 — 吊帶Bandana

近年不少男士鍾情美式復古文化，而如果有留意美國早期20至30年代的紳士服，不難發現一條吊帶（suspender）實在一身造型中的神髓，除了活現昔日型格，在今天看來更是為造型增添古雅氣度。此外圍巾（bandana）也是美式復古文化中不曾缺席的重要配飾，盛夏時若嫌繫於領口邊過份局促，也可選擇放於褲後袋，以收跟袋巾異曲同工之妙。

（圖片來源：Trophy General Store）

（圖片來源：Trophy General Store）

（圖片來源：Trophy General Store）

（圖片來源：Orgueil）

（圖片來源：Orgueil）