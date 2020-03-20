【武漢肺炎下的TGIF】五款簡易雞尾酒調製教學（三）

繼續在家Happy Friday，今個周末天陰有雨，來杯比較有夏日陽光感覺的雞尾酒調劑一下吧。話不多說，五款簡單易上手的雞尾酒調製方法，即時奉上！

(圖片來源：Freepik)

Pina Colada

材料：淡冧酒、椰漿、菠蘿

做法：1. 將菠蘿切開成16份，其中15份用作榨汁，一份留作裝飾；

2. 將冰塊、30ml淡冧酒、40ml椰漿、40ml菠蘿汁放進攪拌機裡攪勻，然後倒進冰鎮過的酒杯中；

3. 最後將剩餘的一份菠蘿掛在酒杯口上裝飾便完成。

(圖片來源：Pinterest)

Daiquiri

材料：淡冧酒、青檸、糖漿

做法：1. 將兩個青檸榨汁；

2. 將青檸汁、60ml淡冧酒及10ml糖漿倒進裝有冰塊的搖酒壺內搖勻；

3. 將酒濾冰，並倒進酒杯內；

4. 最後將切成1/8個的青檸掛在杯口上裝飾便完成。

(圖片來源：Freepik)

Cosmopolitan

材料：伏特加、橙皮酒、蔓越莓汁、青檸、橙皮

做法：1. 將一個青檸榨汁；

2. 將青檸汁、60ml伏特加、25ml蔓越莓汁、20ml橙皮酒倒進裝有冰塊的搖酒壺內搖勻；

3. 將酒濾冰，並倒進酒杯內；

4. 將橙皮在酒杯上方輕扭，最後放進杯中裝飾便完成。

(圖片來源：Culinary Hill)

Grasshopper

材料：薄荷甜酒、白可可甜酒、鮮忌廉、薄荷葉

做法：1. 將各30ml的薄荷甜酒、白可可甜酒及鮮忌廉倒進裝有冰塊的搖酒壺內搖勻；

2. 將酒濾冰，並倒進酒杯內；

3. 最後將薄荷葉放進杯中作裝飾便完成。

(圖片來源：Freepik)

Bloody Mary

材料：伏特加、番茄汁、檸檬、喼汁、辣椒仔辣汁、黑椒、香芹鹽、芹菜

做法：1. 將檸檬切開成八份，其中七份用作榨汁，一份留作裝飾；

2. 將檸檬汁、100ml伏特加、500ml番茄汁、各3滴喼汁及辣椒仔辣汁、少量黑椒和香芹鹽放進裝有冰塊的搖酒壺內搖勻；

3. 將酒濾冰，並倒進酒杯內；

4. 最後將芹菜、剩餘的一份檸檬放在酒杯中裝飾便完成。