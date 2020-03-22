在家工作完結 重返崗位一大誘因：office chair

武漢肺炎疫情看似在近期似乎稍為緩和（其實不然...…），身邊不少朋友都經已、或者快將脫離workfromhome行列。對於重新投入辦公室的懷抱，可謂有人歡喜有人愁，姑勿論你用甚麼心情「重新上路」，只要你擁有以下其中一張office chair，肯定皆大歡喜。

Humanscale Summo

首先介紹來自美國的Humanscale，品牌37年來專注設計及製造人體工學家具及辦公室傢私，亦為減低能源消耗及降低廢料排放等方面不遺餘力。Summo是品牌旗艦級辦公椅系列，用料上乘講究，售價因而不菲，屬「老闆級」的executive chair。椅子的皮革及木材皆可按照客人的要求作出配搭，售價當然會更高。(4,300美元起）

如果不是有滾輪，Summo根本就是一張designer chair。（圖片來源：官方圖片）

Summo的皮革及木材皆可定制。（圖片來源：官方圖片）

Herman Miller Cosm

被喻為辦公室傢私界的領導者，Herman Miller繼推出Aeron及Embody兩大經典系列之後，最近面世的Cosm系列亦延續品牌強調人體工學的理念，令一眾「米粉」趨之若鶩。Cosm系列的一句slogan: Forget gravity，正好告訴我們這張椅子是何等舒適。此外，Cosm的用色亦有破格的一面，當中以那火紅的色澤最為搶眼！（1,495美元起）

想體會無重力的狀態？來試坐Cosm吧。（圖片來源：官方圖片）

品牌以「冰川」來描述這張Cosm灰中帶藍的獨特色澤。（圖片來源：官方圖片）

Steelcase Gesture

當Herman Miller和其他品牌都在開發其他家具領域的時候，Steelcase依然將目光集中在具備功能性和可持續性的辦公室傢私上。擁有105年歷史的Steelcase，當中以Gesture系列最為聞名，椅子採用專利LiveBack技術，完美符合背部形狀並提供充足的支撐，當用者改變坐姿時，椅子會作出相應滑動，從而減輕身體承受的壓力。（1,104美元起）

Gesture以專利技術為身體提供充足支撐。（圖片來源：官方圖片）

兩邊椅柄可順應不同坐姿而作360度調校。（圖片來源：官方圖片）

Allsteel Mimeo

品牌創辦人Bruce Fifield強調美學先行，他認為一張漂亮的椅子，就會先入為主地令用家感覺舒適。就正如這張Mimeo辦公椅，屬合筆者眼緣之選。當然品牌也在產品的功能上下了不少工夫，椅背呈網狀的人體工學結構，為背部提供完美承托。（1,290美元起）

輕巧靈活是Mimeo的一項特色。（圖片來源：官方圖片）

（圖片來源：官方圖片）

Mimeo的設計及用色，讓人感到舒服順眼。 （圖片來源：官方圖片）

Knoll Pollock Executive Chair

壓軸介紹的是由Knoll設計及生產的Pollock大班椅。這是由1953年生產的首張Pollock為靈感，沿用皮革及鋁金屬的配搭，營造優雅的氣質。加厚的軟墊是60時代盛行的的設計美學，這張現代版的大班椅的靠背軟墊，比現在大多數椅子來得要厚。再者椅子向後傾斜的平衡性極佳，無論是正坐還是向後靠都非常舒適。（2,067美元起）

Pollock大班椅是Knoll的旗艦系列。（圖片來源：官方圖片）

（圖片來源：官方圖片）