【武漢肺炎】英國人永不戴口罩之迷

英國有句說話，幾乎被國民奉為人生至理，其體現到極致，就成為了今天他們佛系抗疫的荒謬因由，這句話就是「Stay Calm and Carry On」。

英國人的佛系抗疫可說是震驚了全球70億人。(圖片來源：Freepik.com)

英國人比起大部分歐洲人都更在意形象，說的不是外觀，而是他們的態度。世界上所有壞事放到他們面前，都一樣泰山崩於前而不動聲色。他們把這種「處變不驚」的態度視之為這曾經「日不落帝國」的國粹。內心的優越感，要求他們不能為任何事大驚小怪，無論如何都要一派紳士風範對一切處之淡然。而即使遇上任何不好的事，他們都會展現一種欣賞的積極正面態度，總之不煩心不動怒不緊張，並藉著這種對任何事處之泰然的氣派，去展現自己比別人優勝並藉此得到自我感覺良好。

疫症開始時，華人戴上口罩時常會被嘲笑。(圖片來源：Freepik.com)

所以這次武漢肺炎開始時，英國老早已經時常發生白人嘲笑華人時常戴口罩的情況，他們的口中也不時強調患病也不可怕，還可以順便產生抗體增強免疫力。然後到了疫症開始在歐洲大規模爆發，首相Boris Johnson也仍然可以不封國、不停學，甚至叫市民如果認為自己患病就在家中自我休養就好了，彷彿患病也沒甚麼大不了。

公共交通工具上不時可以看到西方人任意咳嗽。(圖片來源：Freepik.com)

即使到了後來，大家都明白到疫症可能會在國內大爆發，不少英國國民知道事態嚴重，也只是在暗地裡到超級市場囤貨，卻仍然堅持要晚晚到酒吧跟朋友相聚，似是要展現他們對疾病的不屑一顧。

但講到底，他們心目中還是比較緊張可否繼續去酒吧。(圖片來源：Freepik.com)

最經典的莫過於Boris Johnson甚至說，叫大家要有面對摯愛家人因病逝世的心理準備，彷彿那就跟你吃飯呼吸一樣平常。這種貌似厭世的不作為，實質是不是為了掩飾驚恐而故作瀟灑，真的只有他們自己知道了。