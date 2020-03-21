【認識那些你愛吃的】Paella 西班牙雜錦飯篇

講起西班牙美食，不少人首先聯想到的應該是西班牙海鮮飯，大大個雙耳平底圓鍋上，鋪著滿滿的海鮮，下面盡是吸收了海鮮精華湯汁而且焦香脆口的半熟飯，光想起就已經叫人口水直流，不過你又知道海鮮飯其實只是Paella（西班牙雜錦飯）的其中一種，甚至並非最傳統的一種嗎？

海鮮的鮮味精華全被「索」進飯內，令西班牙海鮮飯的飯比起料更好吃。(圖片來源：stockvault)

西班牙雜錦飯起源於西班牙東部的地中海沿岸地區華倫西亞，最初是農民在田野間工作時進食的午餐，他們從田裡取材，以當地特產的Bomba rice（西班牙圓米）作炊，配以雞肉、兔子、田螺、西班牙香腸及蔬菜等就地食材，及後這種作法也傳至沿岸地區的工人甚至漁民，並發展出以蝦、蜆、青口、蟹等海鮮烹煮的版本。此外，傳言在中世紀末摩爾人掌控華倫西亞時，摩爾國王的奴僕會在皇室宴會後，將宴會中的剩食收集起來，並作為烹調西班牙雜錦飯的食材。時至今日，西班牙雜錦飯成為了華倫西亞地區有大型節日及集會時必備的食物，而且食材口味選擇變化也豐富起來，不過無論如何，番紅花都是當中必備的，而且常見會加入蒜頭和甜紅椒粉。

番紅花是西班牙雜鋪飯必備的靈魂食材。(圖片來源：Lolame)

而西班牙雜錦飯的另一特色，必數專門用作烹調此道菜式的淺身雙耳平底大圓鍋，話說回頭，「Paella」正正就是「平底鍋」的意思。由於西班牙木材產量向來不多，缺乏能長時間燃燒的柴火，只能以幼樹枝起火，故此西班牙人特別製作一些面積大而淺身的鍋，以迎合幼樹枝火勢大而快燒盡的特色。

「Paella」在西班牙語是平底鍋的意思，是烹調西班牙雜錦飯的指定廚具。(圖片來源：EstudioWebDoce)

主打正宗西班牙菜式的La Rambla by Catalunya，由師承自名廚Ferran Adria的西班牙籍行政總廚Ferran Tadeo主理，餐廳最近以西班牙mercados gastronómicos（美食市集）為靈感，推出全新星期日早午餐，當中包括四款即點即製的西班牙雜錦飯，除了以蜆、魷魚炮製的經典海鮮飯之外，還有將普通飯改成墨魚汁飯的版本、集合了烤蘆筍和時令蔬菜的素菜雜錦飯以及以伊比利亞豬腩肉炮製而成的全新豬腩肉西班牙雜錦飯。整個早午餐還包括另外五個部分，以多款精選沙律、新鮮海鮮、他他及冷切肉揭開序幕的「La Barra」；提供多種西班牙小食，包括脆多士配新鮮蕃茄、橄欖油醃白鯷魚、黑松露火腿芝士bikini三文治，以及配以炒香雞蛋加西班牙香腸的招牌美食broken eggs的「Tapas」；讓食客親自點選多款不同新鮮漁獲，並配搭多款自選醬汁如蒜蓉欖欖油、香料沙沙醬及阿根廷青醬等的「Seafood Market」；設有斧頭牛扒、阿拉貢羔羊、加泰羅尼亞Butifarra香腸及西班牙烤乳豬等多款新鮮肉類供選擇的「Butcher’s Corner」；以及集合多款餐廳招牌酥餅和傳統西班牙特色甜點的甜品拼盤「Something Sweet」。

墨魚汁雜錦飯。(圖片來源：La Rambla by Catalunya)

La Rambla by Catalunya

地址：香港中環國際金融中心三樓3071-73

電話：2661 1161