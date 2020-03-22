【新手入門】威士忌該如何選擇？單一與調和之別

最近大家都會避免出外，但對於愛酒之人而言也絕不影響品酒的興致，而說到最適合深宵時分、獨個兒在家去品嚐，可能就是有著深層而複雜韻味的威士忌。至於入門的朋友，揀選威士忌時除了是友情推介，該如何選擇適合自己口味的呢？

選擇適合的酒是味蕾的事兒，但說到口味，威士忌可以有很多的喜好與分別，例如以木桶來分，產區、以至是酒廠風格也可，但基本的就有「Single」與「Blended」之別。「單一／Single」指的，並非只用一種原料或原料品種，而是指同一間酒廠出產的。另一種的「調和式／Blended」則要注意，「Blended Malt」與「Blended」又有分別，前者是指用上不同酒廠的麥芽威士忌調和在一起，而後者則是混合了麥芽威士忌及穀物威士忌的出品。

Chivas Regal是著名的調和式蘇格蘭威士忌，源自於最初的單一麥芽威士忌因為蒸餾過程無法被量化，以致酒質普遍粗劣，而品牌調和幾種最好的陳年威士忌製造出當時的調和式蘇格蘭威士忌。並於1843年，獲得來自英國王室的邀請被授權向維多利亞女王提供威士忌。（圖片來源：Unsplash@joshappel）

蘇格蘭的壺式蒸餾器當中，就以Glenmorangie的有著最長的壺頸（Glenmorangie）

為何常聽到的都是Single Malt？因為最初的威士忌大多都是用麥芽來釀造的，而且酒廠風格往往都是引人入勝之處，所以同一酒廠出產的／沒有混釀其他出品的，就更具特色。但當然，威士忌向來都是關乎於口味的，所以它們都沒有高低之分。至於生產上，兩者都有著不同的蒸餾方式，Single Malt用的是壺式蒸餾器，有著長長的壺頸可以吸附雜質；而Blended混合了的穀物威士忌，所採用的是連續式蒸餾器，適合大量生產。至於Blended有一把兩面刃，就是由於大量生產、調和了不同的威士忌，所以可以量產出味道比較一致的產品，但相對地，就沒有Single Malt往往令人驚豔的風味。