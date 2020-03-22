【Aston Martin DBX】百年計劃重點突破　推出首款SUV車型

性能高、具舒適度，載物空間又豐富，SUV絕對是當今車壇最火熱的車型，不但林寶堅尼靠著Urus單天保至尊，為去年的總銷量帶來大幅增長，法拉利在年尾也公佈即將推出廠牌首款SUV Ferrari Purosangue。至於英國殿堂級車廠Aston Martin，早於2015年發佈的首款SUV車型DBX，歷經五年終於要正式推出市面。

圖片來源：Aston Martin

在創立至今的107年間，Aston Martin一直都是奢華優雅和性能極佳的代名詞，理所當然地DBX亦傳承著此貴族血統，更多添了一份剛強肌肉感。標誌性的「DB」格柵及蚌式引擎蓋、雕塑感強烈的側部輪廓及設計曲線、全橫幅尾燈設計，驟眼看像是進化版的Vantage，帶著兇悍巨鯊的氣勢。不但外型酷似，DBX的心臟亦與Vantage一樣搭載著M177 4.0 升V8 雙渦輪增壓引擎，而且經車廠精心調校升級後，最大馬力及峰值扭力分別達542 hp及700 Nm，帶來0-100僅需4.5 秒，最高速度約為 291 km/h的高性能表現。

圖片來源：Aston Martin

空氣動力學是車輛設計過程中一個重要考慮因素，這對於強調汽車性能的DBX來說更具重要性， 日間行車燈集成了一個氣動管道，引導氣流穿過前輪拱，沿著車身側面流動，這不僅有助於降低風阻和升力，同時還能冷卻制動系統，而車身上部的氣流平滑地流過車頂、通過尾翼的導流、越過後窗，最終落到向上揚起的後尾箱蓋鴨尾上。

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DBX的底盤及車架均以高強度鋁合金打造，帶來兼顧輕量化與高強度、高剛性的車身結構，同時令車輛無論在公路上行駛還是穿梭越野之中，都能呈現卓越的動態性能。DBX配備全時四驅系統，扭矩能夠在前後軸間通過電控主動中央分動箱進行精確分配，更可通過電控後限滑差速器在兩個後輪之間精確分配，搭配準確回應的電控助力轉向系統，加強面對各種路況的掌控感。

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除了性能和操控性，舒適性也是評定一架SUV優秀與否的重要基石，面對不同地形環境的操控性非常重要，DBX作為廠牌史上首款全尺寸五座車型，不僅能夠征服多種地形，具有卓越的多用途性能，而且還能夠提供日常駕駛必要的舒適性。設計師不但將座艙空間最大化，為前後排乘客提供寬敞空間，更根據人體體型範圍最嬌小的5%至最魁梧的99%人群設計，並用上Caithness豪華全粒面皮革製作座椅，而前座的跑車運動座椅設計，更為駕駛者提供出色的支撐，以保證長距離駕駛的舒適性。