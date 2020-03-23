讓男人也艷羨的男人 男神必要條件

男神，是每位男生趨之若騖的頭銜，然而，成為男神，要的並非高富帥，因為這種人大有人在，而煉成男神的因素，可能是內在的，而且除了與生俱來的氣質，或者也能從生活練就出來。稱之為神，其必要因素是令人捉摸不到的，正如哲學家拉康所指的「objet petit a」：永無以觸及的渴慕之物，當中可以是外表、權力、財力、性格、甚至愛。人人都可以幻想擁有，卻無法完全擁有，或者我們可以從這些男神身上習來，那怕我們無法成為男神，也可以去無限地接近男神。
鳳梨罐頭會過期，但男神卻永遠新鮮（《重慶森林》劇照）
擁有外星血統的金城武
首當其衝要說的是金城武，原因不難明白，因為他是一個只有傳聞、沒有新聞、每位女生眼中的「捉不到的戀人」。甚至連同是男神的吳彥祖也艷羨，曾明言喜歡他。這位男神絕少花邊新聞，公開的女友只有曾經的楊采妮一個，雖傳言他已與日本女生結婚，也無從證實。作為台、日混血兒的他，除了有著只應天上有的樣子，其性格也是令人不解的。從與他相處過的人口中得悉，他是個可以足不出戶的宅男，何以宅男都可以成為男神？原因是其深邃的眼神中猜不透的思想，旁人難以接通的心思。而宅男與男神只差一線，並非樣子，差別是質量很高的人生。
與金城武合作得最多的陳可辛說過，想找他吃飯都很難，他曾拒絕的原因是與網友們約好了⋯⋯但事實上，他除了「沈迷」網路世界，也很喜歡閱讀、看電影，除了歌唱，也會彈鋼琴，曾為女歌手寫過歌。此外，也「傳言」他自學中醫藥，曾夢想做中醫師，相傳其容顏也是靠中醫保養，要擁有這些知識花不少時間及心機，所以他宅在家並非無所事事總是在打機。他也曾說過不想當明星，他覺得女生找他簽過名、尖叫完一輪之後，然後就沒然後了，他不喜歡這種明星級的虛無，相比起紙醉金迷的生活，他更愛切切實實感受得到的生活。或者這與他的成長背景有關，自小就迷惘，也難以找到自我的肯定，縱使在不少人眼中這也相當有魅力的，但或者是他低調到神秘的作風，並不為別人而活的態度，才是成為神的原因。陳可辛說過：「張國榮眼中有故事，梁朝偉眼中有黑洞，而金城武眼中有人生。」這份複雜的吸引力，就好比威士忌，試問誰能不愛。
樸實無華，除了有型更是有格的吳彥祖（圖片來源：微博@吳彥祖）
全方位男神吳彥祖
剛才說過，金城武是連吳彥祖也艷羨的男人，但這正正反映了，吳彥祖也非男神界的等閒之輩，除了樣貌、才華，他擁有的開明、坦白的態度更是難得。最近的逸事，當然有批評高檔品牌波鞋似小丑鞋之說，相當直率坦白。不過其底蘊也令人望塵莫及，得過金馬獎、新晉導演獎，也是俄勒岡大學建築系高材生，其作品曾入圍英國皇家建築師學會獎，也是打得之人，自小對武術感興趣，原來在母校曾成立中國武術學會並成為第一任教練。
男神的硬件配套當然豐厚，但最引人入勝的往往都是生活細節，他不在意明星的包袱，真實地做自己，直率坦言，衣著也樸實無華，當然，我們可以反駁道，要不是有他的帥氣樣子，格仔恤衫穿起來也像是一拳超人的King吧！但也要知道為何他的氣質會蓋過一切，樸實也能變得不凡。也見於他如何教育下一代，他深感自己父母給予很大自由度才成就了今天的自己，所以也以開明教育讓女兒選擇做喜歡的事，同時也明言反對手機及平板電腦取代實體玩具，更會帶女兒去溜冰、騎馬等進行戶外活動。如果自己也無法做男神，或者也能像吳彥祖般培養下一代吧。
劉青雲曾在金像獎台上公開向郭藹明發表「太空人愛的宣言」，迷倒了全香港的女性觀眾，也令女生們非常羨慕郭藹明，其實不論男女，都會羨慕這份愛吧，能夠讓另一半如此幸福，也是劉青雲封男神的原因。(圖片來源：VCG)
金城武和吳彥祖，都有著傲人的外表，但他們真正能夠成為男神的元素卻在內在，同理之下，劉青雲也有著同樣的男神必備因素，就是旁人永不能得到的、專屬的愛，他是有名的愛妻號，他與郭藹明是模範夫妻，令人驚豔的，是結婚逾廿年但在旁人眼中仍然如拍拖般甜蜜。這一點，不論是男是女都會艷羨，畢竟能夠愛與被愛是所有人一生所追求的。而他的男神條件一點也不遜色，曾四度獲得香港電影評論會最佳男演員獎，是該項紀錄保持者，深得民心，有著「香港市民影帝」之譽。