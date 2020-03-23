讓男人也艷羨的男人 男神必要條件

男神，是每位男生趨之若騖的頭銜，然而，成為男神，要的並非高富帥，因為這種人大有人在，而煉成男神的因素，可能是內在的，而且除了與生俱來的氣質，或者也能從生活練就出來。稱之為神，其必要因素是令人捉摸不到的，正如哲學家拉康所指的「objet petit a」：永無以觸及的渴慕之物，當中可以是外表、權力、財力、性格、甚至愛。人人都可以幻想擁有，卻無法完全擁有，或者我們可以從這些男神身上習來，那怕我們無法成為男神，也可以去無限地接近男神。

鳳梨罐頭會過期，但男神卻永遠新鮮（《重慶森林》劇照）

擁有外星血統的金城武

首當其衝要說的是金城武，原因不難明白，因為他是一個只有傳聞、沒有新聞、每位女生眼中的「捉不到的戀人」。甚至連同是男神的吳彥祖也艷羨，曾明言喜歡他。這位男神絕少花邊新聞，公開的女友只有曾經的楊采妮一個，雖傳言他已與日本女生結婚，也無從證實。作為台、日混血兒的他，除了有著只應天上有的樣子，其性格也是令人不解的。從與他相處過的人口中得悉，他是個可以足不出戶的宅男，何以宅男都可以成為男神？原因是其深邃的眼神中猜不透的思想，旁人難以接通的心思。而宅男與男神只差一線，並非樣子，差別是質量很高的人生。

與金城武合作得最多的陳可辛說過，想找他吃飯都很難，他曾拒絕的原因是與網友們約好了⋯⋯但事實上，他除了「沈迷」網路世界，也很喜歡閱讀、看電影，除了歌唱，也會彈鋼琴，曾為女歌手寫過歌。此外，也「傳言」他自學中醫藥，曾夢想做中醫師，相傳其容顏也是靠中醫保養，要擁有這些知識花不少時間及心機，所以他宅在家並非無所事事總是在打機。他也曾說過不想當明星，他覺得女生找他簽過名、尖叫完一輪之後，然後就沒然後了，他不喜歡這種明星級的虛無，相比起紙醉金迷的生活，他更愛切切實實感受得到的生活。或者這與他的成長背景有關，自小就迷惘，也難以找到自我的肯定，縱使在不少人眼中這也相當有魅力的，但或者是他低調到神秘的作風，並不為別人而活的態度，才是成為神的原因。陳可辛說過：「張國榮眼中有故事，梁朝偉眼中有黑洞，而金城武眼中有人生。」這份複雜的吸引力，就好比威士忌，試問誰能不愛。