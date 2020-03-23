睡衣都要講究　嚴選最靚最舒適睡衣品牌

近日疫情第二度爆發，令不少辦公室上班的人再度重回在家辦公的模式。許多人在家的衣著都十分「求祈」，事實上我們每天睡覺的時間佔整天的1/3，再加上現在大部份時間都需要留在家中，一套舒適又見得人的睡衣非常重要。

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圖片來源：Poplin 許多男士都會穿孖煙通來代替傳統的睡衣睡覺，但當你起床後或是天氣較冷的時候，你其實更需要一件睡衣。睡衣不只是求其一件T恤和短褲，其物料是能給予你睡一覺好的關鍵。棉、絲綢、緞 (Satin) 這些面料既輕且透氣，適合較暖和的季節；法蘭絨 (Flannel) 或是厚身棉 (Jersey) 則適合較冷的季節。 一套好的睡衣除了有助於更好的睡眠質素外，也應該能夠應付突如其來的門鐘響起而不會因為穿著的服飾而感到尷尬。

圖片來源：Derek Rose 傳統睡衣 經典就是好。這種長袖、滾邊細節(piping)、純棉或是奢華的絲綢、緞質加上帶有翻領紐扣的睡衣，是我們首次認識睡衣最傳統的樣子，亦是許多英倫紳士愛穿的款式。英國皇室御用恤衫品牌Turnbull & Asser一直有推出睡衣系列，於20年代在其倫敦的店舖內更設有睡衣、晨褸(Dressing gowns)休息室，顧客可以一邊品嘗威士忌和雪茄，一邊試穿最新的睡衣設計，可以說是當時上流社會的品味象徵。

晨褸

除了是沐浴後會穿上之外，也是入夜後在家穿著的最佳外套之選，像穿在睡衣外的大褸般。晨褸通常帶有口袋、腰帶、shawl collar並以對比色調的滾邊細節增加質感，其束腰式設計的好處是能夠修飾任何身型。棉質或Jersey的款式最易穿，但怕悶的也可以選擇絲質帶花紋的優雅款式。

圖片來源：Pyjamia 現代睡衣 說的是沒有翻領和紐扣的T恤配長褲，以更具彈性的純棉或是更奢華的Pima Cotton為主，剪裁可以是帶點寬鬆的設計。色調方面又以淺灰、軍藍、黑和白這種自然色調最為順眼舒適。