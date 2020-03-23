【TAG Heuer】製錶工藝與智能科技結合　第三代Connected Watch

精湛的傳統工藝固然值得細賞，不過也絕不能無視科技的躍進，擁有160年悠久歷史的瑞士高級腕錶品牌TAG Heuer，在承傳傳統製錶技藝的同時，亦不忘追趕創新科技並時刻具備前瞻性目光，並於2015年推出首款智能腕錶Connected Watch。而歷經五年的革新後，第三代Connected Watch強勢誕生，結合正宗的製錶傳統，及先進的現代數碼科技，繼續引領品牌邁向新紀元。

(圖片來源：TAG Heuer)

第三代Connected Watch以45mm精鋼及鈦金屬錶殼登場，承傳了TAG Heuer的高級機械腕錶基因，設有標誌式琢面錶耳、拋光及緞面精飾、帶有刻度的陶瓷錶圈及旋入式錶背，並具備快拆錶帶系統，只需簡單一扣即可轉換錶帶，而且除了基本的精鋼及黑色錶帶，腕錶同時備有經典黑色鱗片圖案配紅色縫線及多款橡膠錶帶供選擇。而相比起之前兩代，今次特別新增了分別位於2時及4時的兩個機械按鈕，用作快速開啟應用程式、開始、暫停、重啟及重設等功能，至於由橡膠包裹的置中錶冠則提供操控常亮OLED觸控式屏幕的另一方式，方便佩戴者瀏覽資料。

(圖片來源：TAG Heuer)

一如之前兩代，機械錶盤顯示是Connected Watch最具吸引力的焦點功能，品牌從歷來的計時碼錶、製錶工藝及雋永設計擷取靈感，提供五款常亮錶盤設計選擇，包括三針版本Heuer 02自製鏤空機芯錶盤、數碼化Carrera Heuer 01錶盤、有如水晶般的液體錶盤、獨特如神經網絡般的動態錶盤Orbital及向品牌碳纖維合成物游絲內六邊形納米管結構致敬的錶盤，並讓佩戴者按個人風格及需要，進一步自行調校功能。

(圖片來源：TAG Heuer)

全新自家專門設計的「TAG Heuer Sports」應用程式，可謂第三代Connected Watch最重要的亮點，程式支援高爾夫球、跑步、踏單車、步行、健身及其他活動，此外品牌亦透露即將新增支援更多不同活動。高爾夫球體驗類似2019年版本，新版更可以機械按鈕控制，而其他的運動紀錄功能則是全新研發，佩戴者可以直接透過腕錶紀錄活動，包括活動速度、步幅、距離、心率及分段計時，資料可以實時在運動應用程式內及在TAG Heuer Sports內以概覽方式顯示，資料更可與Apple健康或Strava應用程式同步。而作為擁有悠久精準計時碼錶歷史的品牌，第三代Connected Watch的另一個重點功能，必數「TAG Heuer泰格豪雅計時」應用程式，佩戴者可以透過按鈕控制備有精準至微秒的計時功能、倒數計時器、響鬧功能及專屬設定介面。

此外，由Wear OS by Google驅動的第三代Connected Watch，更提供可支援佩戴者日常不同活動的服務，包括透過錶殼左邊的麥克風使用Google助理及Google翻譯、電郵及訊息通知、在支援的商店及國家以Google Pay付款、控制音樂、日程、天氣、地圖及從Google Play下載眾多應用程式，iOS或Android手機用戶同樣適用。