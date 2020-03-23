二手車最實用購買攻略

上次講開為了避開疫症最好自己開車，入一部二手車正是時候，但問題是對揸車本身就已經無甚麼經驗，到底買一部二手車，有甚麼要注意的呢？

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哩數如何評估

打開二手車網站，花多眼亂，車款、牌子你應該大概有心水，要不你也可以參考我們上一篇文章《最佳二手車 力抗公共交通高危時份》，再看看價錢其實你大概也有預算，這些都不用特別講。眾多數字中一個你需要比較留意的，會是行車哩數。行車哩數愈多，汽車的損耗通常就成正比，所以如果想煩少一點，選一部哩數低點的，自然較為理想。

那到底怎樣才稱得上哩數少呢？一般而言，大部分汽車一年的行車哩數大概是一萬公里左右，舉例說五年車行了五萬公里之內，都可以算是正常用車，如果數字相差得很遠，那就要多作考慮了。

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牌費有數計

汽車每年都需要繳交牌費才可以在街上行走，這幾千元左右的牌費說多不多，但如果二手車價才兩三萬，那麼牌費也算是佔了一定比例。如果汽車剛剛續了牌，那自然是個優勢啦。但如果你發現汽車原來已經斷了牌費一定日子，那就說明汽車被閒置了相當時間。汽車和很多機械及電子產品一樣，放久了不用其實並不太健康，這點要注意。

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機械檢查搵專家

很多網站都會教你買二手車時，要檢驗剎車器、電池、油箱、引擎號碼等等。多餘﹗你要是真的懂得這樣驗車，根本就不會看這篇文章啦。記住，汽車安全是件關乎人命的事，驗車這事情，還是交給專業的人去做。不過記得驗車時，最好自己先做功課，找一家近你屋企的車房又信譽好的。如果跟賣家去他慣用的車房，你會不會太天真了點？一般簡單的驗車費用大概由數百至一千元左右，這些錢都想慳的話，我建議你還是別開車好了。

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車行信唔過？

很多人會對二手車行有一定的反感，但其實那是否真的很大問題？二手車行之所以令人反感，是因為他們只是在做轉手動作並從中賺取差價。這只不過是商業交易，因為你沒辦法像他們一天到晚在等賣家，那差價還不過是服務費？

此外，你也可以更懶地去二手車場找車，放心那些價錢必定更高，但信譽好的二手車場，價錢買的也是信心，如果你真的無時間慢慢格價慢慢等，那麼二手車場也不一定是衰的。

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買賣雙方認為交易可以進行之後，你就需要檢查對方的汽車文件，牌簿的車主名字要對應對方的身分證，要是這程序有錯失，買了賊贓你就GG了。一切就緒後，幾簡陋都好，寫張合約證明買賣雙方你情我願，也可以作為法律上的保障憑證。如果不熟悉程序的話，記得剛剛你有找車房為你檢查嗎？車房大哥們一定樂意幫你的。