帝舵品牌歷史 由首款計時腕錶到懷舊潛水錶 紳士值得擁有的特質

Tudor（帝舵）至今已是無人不知的腕錶品牌，縱使大家都知道它是勞力士旗下的品牌，起初的確也是作為副牌攻打不同層面的顧客群，但到了今天已經獨當一面，甚至多年來創造了不少標誌性作品。

首款帝舵計時腕錶的廣告宣傳邀請到拉力賽車手傾情演繹（圖片來源：Tudor） Tudor源自於上世紀三十年代，當初勞力士主打高端用家層，很難普及起來，但品牌仍然想以英國為中心攻佔歐洲的市場，於是就創立出Tudor作為勞力士的普及版。在用家心理上，Tudor起初算是負擔不起勞力士的選擇，但直到近年早就沒有了這個定位，在2015年已經有自家生產的機芯。Tudor的確為勞力士創下佳績，特別是七十年代這個黃金時期，也被譽為在中價位當中有著最高的性價比。

7000系列 「本壘板」（圖片來源：Tudor） Tudor的首款計時腕錶為「Oysterdate」，原來已經問世50年，當年以堅固耐用，功能強大而深得民心，設計也相當獨特，除了有別於一般採用的30分鐘為單位的分鐘計時盤，改以45分鐘為單位，其灰色或黑色錶面之上配備了獨特的五角形夜光鐘點標記，酷似棒球場上的本壘，所以也稱為「本壘板」（Homeplate），它有著勞力士的優越性能，卻在設計上別樹一幟。而第二代的Tudor計時腕錶就在1971年問世，正是赫赫有名的「蒙地卡羅」（Montecarlo），錶面設計恰如賭場的輪盤般，蒙地卡羅是摩納哥以豪華賭場聞名於世的一區。

棒球場的本壘板（圖片來源：Tudor）

（圖片來源：Tudor） 直到2010年，為紀念首款Tudor計時腕錶誕生40周年，元祖「本壘板」回歸，正是「Heritage Chrono」，採用現代設計，汲取Oysterdate歷史型號7033的美學，例如斜面拋光錶耳、磨光上鏈錶冠護肩、旋轉外圈與按鈕上的滾花紋等，灰底搭配黑色副計時盤、或黑底搭配灰色副計時盤都是經典的演繹，當然少不了「本壘板」五角形鐘點標記，其吸引力再度激起愛好者的熱情，更吸引到新興的市場。而到了2012年，品牌再掀起高峰，正因為推出了復古潛水錶Black Bay系列。