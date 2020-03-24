【HYT】標奇立異玩到盡 高級腕錶玩水玩出一片天

錶壇競爭激烈，沒有獨特旗幟實以突圍而出。創於2012年的HYT進入錶壇沒太長歷史但已經成為所有愛錶之人都認識的品牌，而且在世界級高級鐘錶圈裡獲獎也是無數，原因在於其擅長「玩水」。

撞色撞到暈，但HYT就是要搶眼才有趣。(圖片來源：HYT)

同樣是純粹的機械錶，HYT妙想天開之處，是他們選擇讓齒輪推動的，不是指針，而是兩個儲了顏料水劑的鼓，並讓其按時間推移運作，將兩種互不相融的水劑泵到顯示時間的細管當中，以完全另類的方式顯示時間。

骷髏頭造型配合盒型玻璃錶鏡加添了玩味。(圖片來源：HYT)

他們最新的作品，將玩味再推上一層樓，新作SOONOW DROP THREE腕錶的陽極氧化處理錶盤以綠藍色為背景，烘托以酒紅色和橙色打造的骷髏造型。骷髏造型內部設有313根18K玫瑰金針，而整個錶盤上的高精度孔洞有近1,000個之多。笑口內的玫瑰金牙齒浮出骷髏外，非常引人注目。其中一個眼窩用作動力存儲指示器，另一隻眼睛聚焦秒鐘的流逝，小號字體的SOON和NOW字樣警示著人們：未來很快 (SOON) 就會變成當下 (NOW)。骷髏上的所有面部特徵均圍繞在經過精細微噴處理的精巧毛細管框架內，而橙色Super-LumiNova®夜光材料在毛細管下方和邊緣時隱時現，令腕錶更具動感。僅限量發行五枚的這款驚豔腕錶將於2020年3月12日全球上市，能夠得到實在不易。

顏色水佔據的玻璃管位置用以顯示時間，概念夠新奇。(圖片來源：HYT)

另一款H5腕錶則是由品牌開山之作H0的第六代產品，新作回歸了較厚身的趣致造型，運用了各種深淺不一的灰色調，從小時環和凸緣上的煙灰色，到板橋的偏黑煙槍色，再以靈動的彩色點綴其間。這樣的設計突顯了腕錶的多層外觀以及一個核心理念。用於指示逝去時間的藍色液體下面應用了白色Super-LumiNova®夜光材料，加之neoralite材質的小時環充滿活力。亮紅色弧度造型擔當動力存儲指示器，同秒鐘盤共用一根黑色指針。這個HYT藍色液體款H5腕錶產量多一點，有25枚，你又搶得到嗎？