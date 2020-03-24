【Volkswagen再推電動化】復刻萬人迷T1「e-Bulli」將經典重現

Volkswagen打造一輛輛經典深入民心，上世紀60年代的T1 Samba Bus相信是否車迷都會印象深刻，而品牌亦不甘於將經典留在上世紀，早前就與eClassics合作推出「e-Bulli」，是為T1 Samba Bus的電動化版本。

「e-Bulli」（圖片來源：Volkswagen）

「e-Bulli」（圖片來源：Volkswagen） 其實T1 Samba Bus的影響力除了是車界的經典之作，也深深地影響著流行文化，但已然是古董，新一代的車迷又何以擁有？近年車界紛紛加入電動車行列，Volkswagen亦不例外，而是次的「e-Bulli」復刻之作更是原汁原味，車型輪廓是當年的設計，換上了LED頭燈及亮麗橘色，而儀表當然因應時代而換上液晶螢幕。

「e-Bulli」（圖片來源：Volkswagen） 本來的T1 Samba Bus極速只有105km/h，似乎有點不夠喉，電動化後換上了83ps最大馬力的電動摩打，峰值扭力達212Nm，極速達130km/h，當然不算出色，但夠用有餘吧。採用45-kWh鋰離子電池，續航距達200km，而50kW充電器、CSS 快速充電系統可在40分鐘內充滿80%電量。