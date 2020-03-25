【男士皮鞋】具防水功能無懼雨天打擾 正裝休閒兩用

雨天著錯鞋除了會為你腳上的皮鞋帶來永不能逆轉的破壞外，更能影響整天的心情。所以要在雨天時穿上合適的鞋非常重要。
圖片來源：Luxury Man & Reiss
經常會為下雨天要穿甚麼而煩惱，尤其是雙腳。雨水能破壞你平日的正式皮鞋，令到其發霉甚至產生裂紋，嚴重的更會變型令到你的皮鞋需要報銷。其實市面上都有提供能防水之餘，外觀亦非常四正的鞋款，用來配搭日常正式上班西裝或是smart casual造型均可。
圖片來源：Put this on
Cordovan 皮革皮鞋
Cordovan皮革是美國老字號出品，取自馬匹的臀部，這兩片約米半直徑的圓形極矜貴罕有，並且擁有三大優點，多油脂、極耐磨和超亮澤。擁有天然的抵抗風雨性能，有說是世上最堅韌的皮革，所以往往價錢亦會偏貴。好像Alden最出名的便是以Shell Cordovan製做而成的系列，包括有Oxford、Loafer、Monk Strap和受歡迎的Indy Boot款式等，外表上與其他正式皮鞋無異但就能抵禦雨水多的季節。
Alden Cordovan Indy 短靴 (圖片來源：Style Forum)
Tricker’s “Bourton” Derby 皮鞋 (圖片來源：The Clutcher)
皮革的厚薄度和處理
粗曠的皮革例如磨砂皮通常比較厚身，穿起來會更耐寒和防水，較能保護雙腳。但是沒有皮革是100%防水的，特別是皮革經過長年累月的穿著而未經處理時。蠟面和亮面皮革，是在加工過程中浸漬在油和蠟中特別處理過，因此防水程度會更高。
Dainite 橡膠鞋底：NPS Wilson Gibson Brogue (圖片來源：A Fine Pair of Shoes)
橡膠底皮鞋
防水防滑是橡膠鞋底的優點，更重要是可防止水滲入並能迅速乾透。市面上主要分為兩種橡膠鞋底：Dainite和Commando。前者是內嵌式的橡膠圓柱不僅能增強抓住地下的能力，更比真皮鞋底耐磨且薄，所以成為不少紳士鞋款經常使用的橡膠鞋底。後者Commando屬於鋸齒型橡膠鞋底，同樣耐磨且防水，款式通常較戶外休閒，而且鞋底普遍有2.5cm高，所以也適合個子不高的男士。