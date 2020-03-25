穿對皮鞋能夠應付各種突如其來的天氣 讓你持續好心情

雨天著錯鞋除了會為你腳上的皮鞋帶來永不能逆轉的破壞外，更能影響整天的心情。所以要在雨天時穿上合適的鞋非常重要。

圖片來源：Luxury Man & Reiss 經常會為下雨天要穿甚麼而煩惱，尤其是雙腳。雨水能破壞你平日的正式皮鞋，令到其發霉甚至產生裂紋，嚴重的更會變型令到你的皮鞋需要報銷。其實市面上都有提供能防水之餘，外觀亦非常四正的鞋款，用來配搭日常正式上班西裝或是smart casual造型均可。

圖片來源：Put this on Cordovan 皮革皮鞋 Cordovan皮革是美國老字號出品，取自馬匹的臀部，這兩片約米半直徑的圓形極矜貴罕有，並且擁有三大優點，多油脂、極耐磨和超亮澤。擁有天然的抵抗風雨性能，有說是世上最堅韌的皮革，所以往往價錢亦會偏貴。好像Alden最出名的便是以Shell Cordovan製做而成的系列，包括有Oxford、Loafer、Monk Strap和受歡迎的Indy Boot款式等，外表上與其他正式皮鞋無異但就能抵禦雨水多的季節。

Alden Cordovan Indy 短靴 (圖片來源：Style Forum)

Tricker’s “Bourton” Derby 皮鞋 (圖片來源：The Clutcher) 皮革的厚薄度和處理 粗曠的皮革例如磨砂皮通常比較厚身，穿起來會更耐寒和防水，較能保護雙腳。但是沒有皮革是100%防水的，特別是皮革經過長年累月的穿著而未經處理時。蠟面和亮面皮革，是在加工過程中浸漬在油和蠟中特別處理過，因此防水程度會更高。