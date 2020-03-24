【武漢肺炎禁酒令】回顧歷史系列 上世紀的美國禁酒令

早早有關不封，卻等到開始社區爆發之後走去禁酒，林太的世界級施政確實令人讚嘆。話說回頭，原來上世紀酒界最重大事件 ─ 「美國禁酒令」剛好踏入100周年，這或許是一種另類致敬吧。

在禁酒令實施前，支持禁酒的「乾派」與反對禁酒的「濕派」，經歷了很長時間的角力。(圖片來源：網上圖片)

美國禁酒令始源於1919年1月16日通過的美國憲法第18條修正案，並根據於同年10月28日通過的全國禁酒法，自1920年1月17日正式生效起執行。雖然法案禁止製造、銷售、運輸、進口或出口含酒精飲料，不過卻未有規管人們喝酒，另外亦特別明文批准六家擁有銷售資格的「藥局」銷售「醫藥用威士忌」，只要持有醫生處方就可以每10天購買1 pint（約568ml）威士忌，令威士忌頓時變成救世神藥，能夠治療任何大小疾病似的，日日排著長長的買「藥」人龍。

美國酒文化深厚，人人都趕在禁酒令實施前入貨。(圖片來源：網上圖片)

當時美國政客提倡禁酒令，原是為了解決日益嚴重的酗酒問題，不過結果卻僅能成功阻止普通的日常消耗，相反酗酒問題則變得嚴重，而且也衍生了更多的社會問題。首先由於藏有及飲用酒精飲料並沒想到違犯法令，故此在憲法修正案獲通過但尚未正式生效前，不少人藉著最後機會囤貨，此舉雖然令酒的價格暴漲，很多窮人無法負擔，只好購買劣質私釀，當中一些不法奸商為了牟取暴利，甚至加入工業用酒精，導致超過一萬人因為中毒而死。此外，如此暴利放在眼前，當然也順利成章地被黑幫所覬覦，各個幫派為此日夜開戰，大大破壞社會安寧，並並藉著買賣私酒的暴利建立起強大勢力，終至為禍社會數十年。

當禁酒令發布後，我一度希望它能很快被廣大民眾接受，他們會很快認清酒精那邪惡的真面目。但我已經逐漸很不情願地開始相信，這樣的結果很可能不會實現了。恰恰相反，喝酒的人變得越來越多，以前合法的酒吧現在都被非法經營所取代，不法分子已經多到幾乎形成了一個軍隊，甚至我們中許多最正直的公民也開始公開地無視禁令，人們對法律的尊重程序大減，犯罪率也已高到了一個前所未有的地步。 John D. Rockefeller, Jr.（當時美國首富企業家）

禁酒令引發Speakeasy地下酒吧的出現。(圖片來源：網上圖片)

時至1933年，禁酒令引發的問題越趨嚴重，私酒假酒猖獗氾濫、執法人員收賄腐敗、黑幫勢力坐大難止、犯罪率直線上升，而且政府亦因禁酒而失去了龐大的稅務收入，終於聯邦國會藉著憲法第21修正案，宣布廢除維持了接近14年的禁酒令，亦令此項法案成為美國歷史至今唯一一條在通過後被廢除的法案。

禁酒令雖然只實施了不足14年便以失敗告終，卻成為了後世不少電影的題材。(圖片來源：《教父》劇照)

雖說美國禁酒令被廣泛認為是以失敗告終，不過其實也並非全無半點貢獻，美國在禁酒法實施前，酒吧文化不盛行，人們通常都是買酒帶回家，或是裝在酒壺中飲用，不過由於法令禁止運輸酒精飲料，就算從私賣酒商裡買到酒，帶回家的路途上還是會有一定風險，故此當時人們想要喝酒，普遍都會光顧Speakeasy地下酒吧，皆因喝酒買酒都不是違法，就算酒吧被查獲，都只會拘捕店家，自此酒吧文化在美國逐漸盛行起來，當然還有極具特色的Speakeasy也是那時的產物。