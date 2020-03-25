兄弟知己真係可以做一世？

有人說男人的情誼比起女士們的更經得起時間考驗，但你我卻也總有經驗，是從前的好兄弟，終於有天愈行愈遠，某天在街上看到對方，甚至想裝作看不到對方就此擦身而過。

年輕時一齊做過幾多輕狂事，只有你們自己知。(圖片來源：Freepik.com)

時間是個很殘忍的損人利器，成長也伴隨著許多得失無法估算。中學時代的同窗，那年頭朝見口晚見面，上課一齊、食晏一齊、放學打波一齊，甚至乎放假溫書打機都可能一齊，感情有甚麼辦法不好？

有異性無人性，才是最常見的個性。(圖片來源：Freepik.com)

但那位你曾經以為將可以成為一生人老死的兄弟，要捱過幾多關險阻，才可以讓你友誼永固？第一個難關，叫做「英雄難過美人關」。誰都有經驗，當一個你喜歡的人出現，尤其是開初那段熱戀期，她的所有故事都無盡吸引，每個想法都有趣無比，你恨不得一天有四十小時，可以全部用來陪住她。所謂的「有異性無人性」，不知幾平常。

到了大學又遇到志趣相投的朋友，好多舊朋友就只好淡出。(圖片來源：Freepik.com)

美人關過得了，第二個分水嶺又來到，進大學時，如果選的不是同一家大學，花花世界就在眼前，新的朋友、新的學習，同一科目志趣相投的人突然聚集在你身邊，你從來沒有想過，原來當初那好兄弟所喜歡的學科你卻是一丁點也提不起興趣。共同的話題少了，還有那讓你連睡覺的時間都完全沒有的課外活動，如上莊、搞活動等，舊朋友只好放到遠遠一邊了。

工作上遇到的人，很多只能成為點頭之交。(圖片來源：Freepik.com)

然後到出來工作，開心的事買少見少，二十多歲要開始面對真正成為大人的挑戰，財政的壓力、工作的壓力，同時女朋友又總是有意無意的提及結婚買樓，生活的難關才最損耗心神。許多人就這樣，覺得有時間，都先把生活煩惱解決。但實情是，這些生活煩惱根本不可能解決，甚至乎只會愈積愈多。一回頭身邊仔女兩個，供樓供車又要交保險，這時候你可能會突然發現，這刻身邊的所謂朋友，都是建立在工作的便利或是別有目的的脆弱關係上。

再遇上舊朋友，就是個好機會伸出手，男人有甚麼需要怕醜？(圖片來源：Freepik.com)

沒辦法不懷念那中學時代，願意花八個小時陪你排隊買演唱會飛，而從沒提及甚麼報酬的老友。但其實無緊要的，正如我一開始講，真正的老友，是應該經得起時間考驗的。街上撞到，就自認老套沒有時常保持聯絡，好好的跟對方握握手，畢竟一份完全無須建基於任何利益關係的友誼，是絕對值得重新掌握的。