【男性時裝】五大新銳品牌 跳出設計大常規

時裝設計從來未有男女平等，女裝世界的多姿多采，總是為男裝世界所不能盛載，因此每逢男裝界出現一些對味、甚至讓人稱奇的新名字，總教喜歡時裝的男士們興奮莫名。而在令人不安的大氣候底下，仍有為數不少的時裝新銳，正準備要撼動世界，為男裝國度注入鮮活的動力。以下介紹的五個男裝新銳品牌，正要在時裝舞台發光發熱，無論是散發摩洛哥風情的Casablanca、英國新貴Nicholas Daley、低調卻技藝超群的Hed Mayner，以及日本代表YOKE和tac:tac，均在向世界宣示，原來男裝設計可以如此多變多元。

Casablanca 摩洛哥風情

來自巴黎的品牌Casablanca雖然是成立於2018年的新銳，但來頭就絕對不少，主理品牌設計的正是前 Pigalle 創辦人之一Charaf Tajer，在今年LVMH Prize 2020更成功入圍八強決賽名單。品牌名稱「Casablanca」為摩洛哥位於大西洋岸邊的一座大城市，Charaf Tajer希望將此城的復古氛圍與地中海慵懶氣息轉化成時裝設計，同時更將自己跟隨父親到處旅遊的記憶，幻化成充滿奢華氣派的新復古美學。

Casablanca 2020 S/S（圖片來源：Casablanca）

Casablanca 2020 S/S（圖片來源：Casablanca）

Casablanca 2020 S/S（圖片來源：Casablanca）

Casablanca 2020 S/S（圖片來源：Casablanca）

Casablanca 2020 S/S（圖片來源：Casablanca）

品牌早前跟New Balance合作， 以1970年代的風格以及網球運動主題為基礎，帶來聯乘版本的New Balance 327。（圖片來源：Casablanca）

設計師Charaf Tajer。（圖片來源：END.）

Nicholas Daley 迷幻實驗

來自倫敦的Nicholas Daley畢業於Central Saint Martins，更曾為川久保玲的Dover Street Market以及英國古著達人Nigel Cabourn工作，同時跟Casablanca一樣也是今年LVMH Prize八強，可說是英國時裝界新一代的天之驕子。有一半牙買加血統的他，將時裝設計化成其探索種族定位的實驗平台， 同時從設計上也能夠看出雷鬼文化對其創作的深遠影響。最新2020 秋冬系列Nicholas Daley就以「迷幻」為主題出發，更找來日本紡織專家合作，透過「流沙箋」技術帶來能呈現大理石圖案的全新素材，切切實實為時裝界帶來新氣象。

Nicholas Daley 2020 F/W（圖片來源：Vogue）

Nicholas Daley 2020 F/W（圖片來源：Vogue）

Nicholas Daley 2020 F/W（圖片來源：Vogue）

Nicholas Daley 2020 F/W（圖片來源：Vogue）

Nicholas Daley 2020 S/S（圖片來源：Nicholas Daley）

Nicholas Daley 2020 S/S（圖片來源：Nicholas Daley）

設計師Nicholas Daley（圖片來源：Nicholas Daley）

YOKE 東洋解構主義

畢業於日本文化服裝學院的寺田典夫，曾任職於多個日本時裝品牌，當中更包括曾於向來以品質掛帥的Markaware中負責生產管理，及後於2018年正式自立門戶，創辦以Unisex中性設計主導的新銳品牌YOKE。YOKE在日語中有「絆」的意思，寓意品牌作為人和服飾之間的橋樑，進一步演進和洋折衷哲學，透過連繫東方傳統與現代西服的獨到美學，帶來滿載解構主義的中性設計。

YOKE 2020 S/S（圖片來源：YOKE）

YOKE 2020 S/S（圖片來源：YOKE）

YOKE 2020 S/S（圖片來源：YOKE）

YOKE 2020 S/S（圖片來源：YOKE）

YOKE 2019 F/W（圖片來源：YOKE）

YOKE 2019 F/W（圖片來源：YOKE）

品牌主理人─寺田典夫。（圖片來源：WWD）

tac:tac 傳承三宅一生

由設計師島瀨敬章領軍的日本品牌tac:tac在2014年秋冬季推出首發系列，除了將和式傳統美學糅合到軍事設計中讓人拍案叫絕外，事實上tac:tac更是由Issey Miyake（三宅一生）的子公司A-Net Group負責經營，因此Issey Miyake最為聞名的皺摺技術也常被應用於tac:tac每季度的設計之中。相比起Issey Miyake常用的平行線條，tac:tac甚至將皺摺設計演進成更複雜、實驗性的不規則線條，不斷求進以傳承日本時裝昔日的輝煌，再求征服世界。

tac:tac 2020 S/S（圖片來源：tac:tac）

tac:tac 2020 S/S（圖片來源：tac:tac）

tac:tac 2020 S/S（圖片來源：tac:tac）

tac:tac 2019 F/W（圖片來源：tac:tac）

tac:tac 2019 F/W（圖片來源：tac:tac）

tac:tac 2019 F/W（圖片來源：tac:tac）

品牌主理人─島瀬敬章。（圖片來源：tac:tac）

Hed Mayner 寬身建構層次

作為 LVMH Prize 2019的勝出者，以色列設計師Hed Mayner的才華已經得到最佳肯定，而在最新的2020春夏以及2020秋冬系列之中，Hed Mayner 更進一步將層疊穿搭與oversized剪裁巧妙結合，以豐盈層次證明這鬼才的功架。另一方面Hed Mayner更透過寬身剪裁以及米色和石灰等中性色系，來模糊男裝非黑即白的既定界線，並從渾然天成的嶄新輪廓剪影中流淌出浪漫主義。

2020 S/S（圖片來源：Hed Mayner）

2020 S/S（圖片來源：Hed Mayner）

2020 S/S（圖片來源：Hed Mayner）

2020 F/W（圖片來源：Hed Mayner）

2020 F/W（圖片來源：Hed Mayner）

2020 F/W（圖片來源：Hed Mayner）

2020 F/W（圖片來源：Hed Mayner）