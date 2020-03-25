百年前的禁酒令 馬天尼、血腥瑪麗、長島冰茶大行其道

我們到酒吧，除了會點自己喜歡的酒，有時也會想從雞尾酒入手試試調酒師的手勢，但大家有否想過，雞尾酒是怎樣發揚光大的？是否因為夜店文化演變而來？非也！原來竟是因為一百年前的美國禁酒令——《美國憲法》歷史上唯一被取消的修正案，使政府大失民心，突顯執法的諸多漏洞和貪污腐敗、黑手黨乘勢掘起，促使羅斯福上台——廢除禁酒令是其重要的競選綱領。假若今天想推行禁酒令的，要不就沒有讀歷史，還是心知肚明地想來一個花式自殺？仰或是真誠地希望不同政見都來一個大和解⋯⋯只不過，當年的禁酒令就沒有一絲好處嗎？從結果來看，那個時期催生出著名雞尾酒，使得今天我們有得享受了。

禁酒令與雞尾酒之關係不難猜到，一來是為了避開執法人員的目光，二來，要溝酒是因為酒本身味道不佳要蓋過去。美國禁酒令實施了14年，早期使得人們囤積了不少酒，後來甚至進行私釀，但釀酒本身涉及不少專業知識及衛生要求，當中比較容易DIY的就是Gin酒，所以當時流行起「Bathtub Gin」來，意思是在家中的浴缸用香料或藥材浸酒。然而，這些私釀酒品質之差，甚至會令人中毒，而且味道並不佳，不得不混入其他原料來飲用。這個時期最大行其道、而又用Gin作為基酒的雞尾酒就是Martini，用上苦精去來掩蓋怪異的味道，成為這個時期的代表之作。

禁酒令催化出地下酒吧「Speakeasy」大行其道（圖片來源：theroaringtwentieshistory）

另一方面，禁酒令也使地下酒吧紛紛出現，當時的地下酒吧名為「Speakeasy」，酒吧門口有人把守，有客人來就打開一道門縫探問，而客人也要輕聲說服看守並非探員。禁酒首年的確減少了酒精的使用量，但隨即就回升到本來的數字，因為地下酒吧比之前多了一倍，而且地下經營也更難打擊。然後，在地下酒吧內為免有人「放蛇」，點酒都不用酒名，而是雞尾酒的名字，眾多的地下酒吧為了招睞客人也紛紛研究出各式創意雞尾酒，流傳至今。

例如著名的21 Club流傳著的Bloody Mary；還有令人安睡的「長島冰茶」，據說「Long Island」其實是一個社團並非指地方，長島冰茶原料上並沒有茶，只是顏色上相似，傳統的調法用上四大基酒Vodka、Gin、Rum及Tequila，加上可樂及檸檬，酒精度可達40度之高，有一個傳說它源自一次探員突襲酒吧，調酒師心急起來就把幾款烈酒都倒進杯子內加一片檸檬，裝作冰茶。此外，除了雞尾酒的百花齊放，禁酒令多多少少也影響著各式酒杯的使用，本來對於酒鬼而言酒杯愈大愈好，但為了在調查來臨之際可以瞬間一口把酒喝光，杯子也變得愈來愈小。