【新冠肺炎禁酒令】好酒共賞 編輯家中私藏分享

林鄭政府怕人酒後亂事，擬下禁酒令，立例禁止持牌酒吧、食肆及會所賣酒。出街沒酒飲，只好買酒回家慢慢歎，然後進行親密行為⋯話不多說，以下為大家推介筆者家中亦有私藏的五支好酒！

(圖片來源：North Coast Brewing Company)

Old Rasputin Russian Imperial Stout

先由啤酒開始吧！筆者個人特別偏好於黑啤，尤其喜愛帶濃厚炭烤焦香的Imperial Stout。這瓶出自美國加州North Coast Brewing Company的Old Rasputin，口感幼滑，入口充滿濃濃的炭烤咖啡味，是「重口味」人士的不二之選。

(圖片來源：木屋正酒造)

而今特別純米生原濁酒

早年筆者愛喝清酒，貪其甘口爽脆，又比葡萄白酒更富內涵而且多變，記得有次行酒展期間，嚐到一款濁酒（已經忘了是哪支），撲鼻滿滿的米香，口感濃稠帶乳酸味道，便頓時愛上。這瓶而今特別純米生原濁酒是去年出品，充滿新鮮脆瓜香氣，酸味及甘口平衡，乃近年特別值得推薦的一款濁酒。

(圖片來源：白蘭樹下)

白蘭樹下

作為香港酒迷，豈可不捧場香港本土酒廠？筆者原本對氈酒沒有太大興趣，在一次機緣巧合下造訪了白蘭樹下位於元朗八鄉的基地，自此便迷上了那白蘭花香，無論用作調製雞尾酒或是neat都非常優秀，是家中必備看門口好酒。

(圖片來源：Douglas Laing)

人們對於泥煤威士忌的評價兩極，不喜愛的會嫌棄它怪味似消毒藥水，相反喜愛的卻會視之為人間瑰寶，而筆者則屬於後者。著名獨立裝瓶廠Douglas Laing自2009年開始，每年都會為旗下泥煤威士忌系列Big Peat推出一瓶聖誕特別版，這瓶2018年版本是筆者在台北機場轉機時於免稅店碰見，港幣600元有找，泥煤味濃郁，到現在還未捨得把它喝完！

(圖片來源：三多利)

山崎蒸餾所貯蔵焙煎樽仕込梅酒

除非另一半也是愛酒之人，否則想要運酒「入境」相信毫不容易，故此最後特別為大家介紹的是女性普遍甚為喜愛的梅酒，而且更是日本著名威士忌廠山崎的出品。筆者前年跑完東京馬拉松後在當地超市無意間發現，發現它以釀過威士忌的橡木桶陳年，而且只是港幣100元左右，便買來一試。一喝發現它酒體醇厚梅味濃郁，而且酸中帶甜，便又買多了一支回港，後來每每推介給朋友，無論男女皆予以讚許。