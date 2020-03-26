紳士應有知識 如何自己修復濕掉皮鞋

繼雨季該穿甚麼鞋來配搭正式造型後，今次會講解一下當穿上心愛的皮鞋但不幸地遇上突如其來的驟雨時該如何處理濕掉的皮鞋？

雖然某些皮鞋經特別處理後能夠做到防水效果，但都只屬於輕微的雨水。如果你遇上大雨，水便有可能會滲入皮革中，久而久之會使其破裂，而可怕的鹽的痕跡更可能會使皮革永久變形。以下提供幾種處理方法，但具體取決於被雨水浸泡的嚴重程度。

圖片來源：GQ Taiwan

弄乾濕掉的皮鞋

皮鞋的損毀程度或會減輕，視乎你如何把濕掉的皮鞋弄乾。切忌以風筒或暖爐直接吹向皮鞋，或試圖想讓皮鞋在陽光底下曬乾，因為高溫會讓潮濕的皮革彎曲及出現裂痕，做成無法挽回的受損！

你可以使用鞋楦讓皮鞋晾乾後恢復原本的形狀，並將它斜放在牆邊並在室內的通風陰涼處自然陰乾。另外也可以使用報紙，將裡面的水份吸出。