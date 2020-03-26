2020年「亞洲50最佳餐廳」名單 受肺炎疫情影響轉陣網上發佈

由於武漢肺炎疫情嚴峻，原定於3月24日晚上在日本佐賀縣武雄市文化會館舉行的2020年「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮，被改為以網上連線方式公佈名次。

由於疫情嚴峻，大會今年為配合日本政府安排，取消實體頒獎典禮，改以網上方式進行發佈。(圖片來源：亞洲50最佳餐廳)

由法籍名廚Julien Royer主理的「Odette」，去年從印度分子料理名店「Gaggan」手上奪過首位之後，今年維持強勢，繼續贏得「亞洲最佳餐廳」榮譽。這家位於新加坡國家美術館內的新派法國菜館，以Julien的外婆為名，不但是他紀念外婆的方式，也揭示出餐廳的宗旨理念，就是一如外婆的料理基本，保持食材的原味。

「Odette」Julien Royer (圖片來源：Odette)

今年日本一如過往，憑著12間餐廳位列亞洲之首，緊隨其後的是共有八間餐廳躋身名單的香港，當中主打以平民食材炮製出人間美味的「大班樓」，由去年的第11名躍升至亞洲二哥地位，並勇奪「中國最佳餐廳」稱號。香港其餘的上榜餐廳還包括Belon（第四位）、Vea（第12位）、Neighborhood（第19位）、家全七福（第25位）、8½ Otto e Mezzo Bombana（第32位） 、龍景軒（第33位），而Amber不但排名第31位，更獲頒「亞洲可持續性餐廳獎」以表揚餐廳藉著可持續性營業實行環境保育的貢獻。

雞油花雕蒸花蟹配陳村粉是大班樓的必吃名菜。(圖片來源：大班樓)