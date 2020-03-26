2020年「亞洲50最佳餐廳」名單 受肺炎疫情影響轉陣網上發佈

由於武漢肺炎疫情嚴峻，原定於3月24日晚上在日本佐賀縣武雄市文化會館舉行的2020年「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮，被改為以網上連線方式公佈名次。
由於疫情嚴峻，大會今年為配合日本政府安排，取消實體頒獎典禮，改以網上方式進行發佈。(圖片來源：亞洲50最佳餐廳)
由法籍名廚Julien Royer主理的「Odette」，去年從印度分子料理名店「Gaggan」手上奪過首位之後，今年維持強勢，繼續贏得「亞洲最佳餐廳」榮譽。這家位於新加坡國家美術館內的新派法國菜館，以Julien的外婆為名，不但是他紀念外婆的方式，也揭示出餐廳的宗旨理念，就是一如外婆的料理基本，保持食材的原味。
「Odette」Julien Royer (圖片來源：Odette)
今年日本一如過往，憑著12間餐廳位列亞洲之首，緊隨其後的是共有八間餐廳躋身名單的香港，當中主打以平民食材炮製出人間美味的「大班樓」，由去年的第11名躍升至亞洲二哥地位，並勇奪「中國最佳餐廳」稱號。香港其餘的上榜餐廳還包括Belon（第四位）、Vea（第12位）、Neighborhood（第19位）、家全七福（第25位）、8½ Otto e Mezzo Bombana（第32位） 、龍景軒（第33位），而Amber不但排名第31位，更獲頒「亞洲可持續性餐廳獎」以表揚餐廳藉著可持續性營業實行環境保育的貢獻。
雞油花雕蒸花蟹配陳村粉是大班樓的必吃名菜。(圖片來源：大班樓)
2020年「亞洲50最佳餐廳」完整名單：No.1 Odette（新加坡）No.2 大班樓（香港）
No.3 傳 （東京）
No.4 Belon（香港）
No.5 Burnt Ends（新加坡）
No.6 Sühring（曼谷）
No.7 Florilège（東京）
No.8 Le Du（曼谷）
No.9 Narisawa（東京）
No.10 La Cime（大阪）
No.11 Les Amis（新加坡）
No.12 Vea（香港）
No.13 Indian Accent（新德里）
No.14 Mingles（香港）
No.15 Gaa（曼谷）
No.16 Sorn（曼谷）
No.17 II Ristorante Luca Fantin（東京）
No.18 Mume（台北）
No.19 Neighborhood（香港）
No.20 福和慧（上海）
No.21 Jaan by Kirk Westaway（新加坡）
No.22 永利皇宮（澳門）
No.23 川江月（澳門）
No.24 龍吟（東京）
No.25 家全七福（香港）
No.26 JL Studio（台北）
No.27 TocToc（首爾）
No.28 Zèn（新加坡）
No.29 茶禪華（東京）
No.30 Ministry of Crab （哥林堡）
No.31 Amber（香港）
No.32 1/2 Otto e Mezzo Bombana（香港）
No.33 龍景軒（香港）
No.34 Hansikgonggan（首爾）
No.35 Ode（東京）
No.36 Raw（台北）
No.37 Locavore（峇里）
No.38 Paste（曼谷）
No.39 Bo.Lan（曼谷）
No.40 La Maison de la Nature Goh（福岡）
No.41 Ultraviolet by Paul Pairet（上海）
No.42 Corner House（新加坡）
No.43 祥雲龍吟（台北）
No.44 Toyo Eatery（馬尼拉）
No.45 Bukhara（新德里）
No.46 鮨．齋藤（東京）
No.47 80/20（曼谷）
No.48 L’Effervescence（東京）
No.49 Inua（東京）
No.50 Nouri（新加坡）
標誌人物獎 - 村田吉弘 @ 菊乃井 （京都）
亞洲最佳女廚師獎 - 趙希淑 @ Hansikgonggan（首爾）
主廚之選獎 - 高田裕介 @ La Cime（大阪）
亞洲最佳糕點師獎 - 庄司夏子 @ Été （東京）
最值得關注獎 - Masque（孟買）
待客藝術獎 - Les Amis（新加坡）
亞洲可持續性餐廳獎 - Amber（香港）