全新Bally系列向登山文化致敬 服飾系列貴精不貴多

自從上一任創作總監離開後，許久都沒有留意Bally這個品牌。直至最近看到品牌推出的幾款高質產品，又令人再一次對此品牌萌生興趣。

圖片來源：Bally 早於上年品牌就宣布登上世界最高的珠穆朗瑪峰山峰，最終清理近2噸垃圾。其實這個瑞士品牌一向圍繞著登山文化去創作出鞋履及服飾系列，所以此舉絕對不出為奇。所以2020 春夏系列繼續以探索大自然為創作靈感並糅合瑞士現代建築，重新塑造出充滿色彩且年輕的系列。

圖片來源：Bally

圖片來源：Bally 例如Ray 全新戶外袋系列就是向BALLY由來已久的登山文化致敬 ，每一款皆綴以繪有山脈圖案的壓紋皮革貼飾，靈感來自於品牌百年珍藏檔案館和高山之巔的縷縷陽光。特別之處是袋上配有彩色的編繩、肩帶和高科技織帶等細節，令人聯想到探索家的驚險旅程。

Disentis 系列 Dickens 黑色尼龍帆布拼膠化小牛皮牛津鞋$5,990 (圖片來源：Bally) 另外的Disentis 系列的 Dickens 運動鞋的最新設計同樣前衛，除了以黑白撞色設計更配上誇張的橡膠鞋底，除了可以為你的身高增添幾寸外用來襯smart casual造型都非常時尚。