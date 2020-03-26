全新Bally系列向登山文化致敬 服飾系列貴精不貴多

撰文：Mariane
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自從上一任創作總監離開後，許久都沒有留意Bally這個品牌。直至最近看到品牌推出的幾款高質產品，又令人再一次對此品牌萌生興趣。
圖片來源：Bally
早於上年品牌就宣布登上世界最高的珠穆朗瑪峰山峰，最終清理近2噸垃圾。其實這個瑞士品牌一向圍繞著登山文化去創作出鞋履及服飾系列，所以此舉絕對不出為奇。所以2020 春夏系列繼續以探索大自然為創作靈感並糅合瑞士現代建築，重新塑造出充滿色彩且年輕的系列。
圖片來源：Bally
圖片來源：Bally
例如Ray 全新戶外袋系列就是向BALLY由來已久的登山文化致敬 ，每一款皆綴以繪有山脈圖案的壓紋皮革貼飾，靈感來自於品牌百年珍藏檔案館和高山之巔的縷縷陽光。特別之處是袋上配有彩色的編繩、肩帶和高科技織帶等細節，令人聯想到探索家的驚險旅程。
Disentis 系列 Dickens 黑色尼龍帆布拼膠化小牛皮牛津鞋$5,990 (圖片來源：Bally)
另外的Disentis 系列的 Dickens 運動鞋的最新設計同樣前衛，除了以黑白撞色設計更配上誇張的橡膠鞋底，除了可以為你的身高增添幾寸外用來襯smart casual造型都非常時尚。
圖片來源：Bally
說回今季的男裝系列，整個系列雖然只有10個造型，但當中的皮革短袖恤衫、外套以及皮褲等單品都非常吸引眼球。最後品牌CEO說未來公司的營運由下至上將會邁向更環保和選用可持續資源的道路，亦解釋了為何新系列的產量比以往少，但我相信貴精不貴多亦將會取代現時狀況並成為未來大趨勢。