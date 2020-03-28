歐米茄月球超霸錶你一定懂 但飛霸你又聽過未？

歐米茄（Omega）Speedmaster於1957年問世，享譽全球。每當我們談論歐米茄時，大多數人都會自動想到Speedmaster。然而，似乎又忘記了另一個標誌性作品：Flightmaster（因為尚未有復刻版，所以並沒有官方中文名，我稱她為「飛霸」）。

1969年，歐米茄首次推出了Flightmaster，這是歐米茄的第一款飛行員手錶。44mm的錶殼，具有獨特的形狀並配上旭日紋拋光效果。這款腕錶具極強的標誌性，三個錶冠，錶盤看起來非常複雜及藍色的GMT指針。當年原本的橙色計時碼表指針可以替換為黃色，因為黃色在飛機的紅外光駕駛艙燈下顯示更好，深被飛機司愛戴。

在於複雜錶來說，Flightmaster閱讀還算清晰。兩個錶冠和計時功能的按鈕按進行了顏色編碼，你不必猜測哪個按鈕或錶冠控制哪個功能。藍色錶冠調校GMT指針，黑色錶冠調校內置錶圈，計時按鈕則用了半紅色和黃色的安排，以配合計時指針的顏色。底蓋上更刻了DC-8航機的外型，令整體充滿著飛行的概念。

Flightmaster經歷過三種不同的變化。最初第一個款式稱為910（參考號145.013）。用上卜型礦物玻璃，而且錶殼比往後的型號纖薄。 9時的小錶盤為綠色和黑色：作晝夜的指示。 其後在1973年改良，並將其稱為911。911配用了小秒針代替了9點位置的晝夜顯示，而且錶殼加厚了，提升防水程度。911有兩種不同的型號145.026和145.036，分別是扁平礦物玻璃墊圈從黑色橡膠改成白色。

如果你對Flightmaster有興趣，選購時需要注意甚麼呢？

910和911的機芯是跟Speedmaster的Lemania 861一樣。

861機芯算是普遍，任何有水準的師父都應懂得維修。

錶殼的打磨和拋光非常重要，除歐米茄外，這種旭日放射紋是無法複製的。如果回瑞士工廠進行修復則需要至少六個月以上的時間，而且費用超過8,000元，所以能夠找到良好的錶殼是重點之一。歐米茄仍然有生產Flightmaster錶盤，但因Tritium已經被禁用所以非原裝的錶盤並沒有T SWISS T。因此，如果您在6:00子錶盤下方看到SWISS MADE，而不是T SWISS T，則知道它是後來的錶盤。

最理想的就是找到一隻盡量原封不動的樣本，即使有一些刮花或碰撞，都不要緊，因為這些歲月的痕跡總比重新修復過的更有價值。假若錶盤被更換過或錶殼的打磨不是原裝，價格可能略低，而且升值能力較遜。現時的趨勢，大部份品牌都陸續推出復刻版，我個人覺得歐米茄極有可能重新審視這一款標誌性設計，並在不久的將來推出紀念版。

最受追捧的第一代黃針910。（圖片來源：WatchProfessor）

各代的Flightmaster濟濟一堂。（圖片來源：Fratello）

第一代910配上橙色計時針。（圖片來源：monochrome-watches）

底蓋刻上DC4飛機的外型。（圖片來源：WatchProfessor）

第二代911, 9點位置換上小秒針顯示。（圖片來源：monochrome-watches）