【Air Max Day】新作2090上市 聯手本地創意單位打造球鞋藝術裝置

自1987年Nike革命性地將氣墊緩震技術引入跑鞋中底，並以可見式設計推出首對Air Max 1，Air Max不但在品牌中樹立了一面象徵性旗幟，更成為了跨時代潮流鞋款，歷盡33年潮流轉變的洗禮，至今依然備受追捧。而Nike亦打從2014年起將3月26日定為「Air Max Day」，並推出一系列Air Max新品以慶祝這雙經典潮鞋的誕生，而今年則有新作Air Max 2090，以及與四個本地創意單位聯手打造的球鞋藝術裝置。

Nike Air Max 2090 (圖片來源：Nike)

+ 4 + 3 + 2

Air Max 2090以「未來」為設計主軸，將電動和太陽能車輛的形象概念，投放在Air Max 90的基本設計上，在保留著Air Max 90的三個最關鍵設計元素 ─ 「擋泥板」、「氣窗」以及「鞋跟」上的標誌設計，同時將前端和後端設計成汽車的前燈和尾燈一樣，並重新設計鞋底花紋，以配合當下的功能需求。

除了Air Max 2090之外，Nike亦藉著今年的Air Max Day，推出了全新的Air Max Duck Camo Pack，除了加入採用半透明多層次鞋面，令Duck Camo迷彩圖案若隱若現的Air Max 2090，還有將元年 Air Max 90 Duck Camo配色「反轉」設計的Air Max 90。

一向在marketing表現優秀的Nike，當然不會純粹推出幾款新作就收手，在今年的「Air Max Day」特別與四個本地創意單位「Chino Lam」、「片藍造 – 藍染工房」、「The Flying Hawk Studio」及「Stella Lau @ Green Egg Store」，聯手打造了一系列以Air Max 2090為題的球鞋藝術裝置，並由今日起在NikeLab PS7（銅鑼灣白沙道7號）公開展出一個月。

Chino Lam (圖片來源：Nike)

大豆芽水產社長是日推介 – Air Max 2090三文魚刺身

曾於被譽為玩具界奧斯卡獎的「Designer Toy Awards」中贏得《最佳設計師玩具獎》及《最佳藝術家獎》的Chino Lam一直認為，享受美味的魚生前都要小心處理並妥善保存，就如收集波鞋一樣，要先有好的收藏到他日穿著的時候才能大派用場，並希望透過作品來表達此收藏波鞋應有的認真態度。

片藍造 – 藍染工房 (圖片來源：Nike)

Air Max 2090 - Lift Off

作為香港最具代表性的新生代藍染單位之一，「片藍造 – 藍染工房」以無重力飄浮為概念，藉著產自英國非常細緻的布料及工房的手工藍染漸層結合成Air噴出的結構，塑造猶如在空中上升的場景。

The Flying Hawk Studio (圖片來源：Nike)

Super Air Max Racer - Combination 2090

主力創作客製球鞋、璧畫和手工藝的The Flying Hawk Studio，基於Air Max 2090的細節充滿跑車元素，而且同樣需要結合大量不同的數據和物料才能組成，並在以功能為先的情況下産生不同美感，故將之與意大利跑車結合。

Stella Lau @ Green Egg Store (圖片來源：Nike)

Air Max 2090 – 奇幻的地衣世界

Green Egg Store擅長盆景創作、花藝設計以至空間佈置，設計師Stella透過將植物放到Air Max 2090中，將球鞋打造成一個迷你盆景，將球鞋、植物、生活和時尚給合，把球鞋重新定義為植物的載體。盆景中小山小樹小人都住進這個稱為「未來之鞋」的星球裡，成就了一場大無畏的探險之旅，與Air Max 2090的無畏無懼精神不言而喻。